Le traitement visuel de Mme Marvel se démarque dans la nouvelle série Disney +

La production avec Iman Vellani sera présentée en première ce mercredi et présentera la super-héroïne fanatique de Captain Marvel que nous reverrons dans les merveilles.

©IMDBUne nouvelle série du MCU arrive.

Ce mercredi arrivera Disney+ une nouvelle série de Univers cinématographique Marvel (MCU)qui deviendra le deuxième lancement de la plateforme de streaming pour cette franchise après ce qui était la production mettant en vedette oscar isaac, Chevalier de la Lune. On parle de Mme Merveillequi servira à introduire une nouvelle super-héroïne dans la saga, incarnée par Iman Vellani.

Kamala Khan est un adolescent vivant à Jersey qui a une grande dévotion pour Capitaine Marvelle personnage joué par Brie Larson. Aux racines pakistanaises très marquées, ce sera ce fanatisme qui la confronte à une mère beaucoup plus conservatrice et protectrice, qui la conduira à enfreindre les règles et, accidentellement, à découvrir les pouvoirs qui feront d’elle la plus jeune super-héroïne du monde. MCU.

Avec une recherche d’audience marquée auprès du jeune public, les followers qui ont grandi entre 90 et 2000 remarqueront une certaine réminiscence à Lizzie McGuire avec lesquels ils peuvent se connecter. S’il y a quelque chose à souligner dans cette nouvelle série de Disney+ C’est, sans aucun doute, le traitement visuel d’une histoire clairement traversée par des comédies pour adolescents où coexistent des éléments tels que la découverte personnelle, les problèmes de limites à la maison et l’éveil de l’amour.

Kamala a sa propre chaîne Youtube (avec une esthétique que n’importe quel influenceur envierait) et toute la construction derrière cet espace d’expression personnelle joue beaucoup avec l’esthétique de Mme Merveille. À cet égard, il y a une certaine ressemblance avec le développement de La famille Mitchell contre les machines qui lui donnent beaucoup de fraîcheur et le rendent extrêmement divertissant. Sans se démarquer sur le plan narratif, les deux premiers épisodes de la série se conforment et donnent envie d’en savoir plus sur ce personnage déjà connu pour se répéter dans les merveilles.

+Le côté éducatif de Mme Marvel

L’un des points intéressants de Mme Merveille Il passe par les thèmes politiques qui traversent la série. De la division de l’Inde et de la naissance du Pakistan en tant que nation, à la culture et à la foi islamiques coexistant aux États-Unis, elles sont présentées de manière presque illustrative et explicative. Sachant que la série s’adresse à un public plus adolescent, il est intéressant de noter qu’en Disney+ il y a une fiction qui se donne le temps et l’espace pour parler de ces choses. Bien qu’il ne se démarque pas par les informations qu’il fournit et qu’il n’approfondisse pas trop les différents conflits politiques qu’il évoque, il est remarquable qu’au moins, il suscite l’intérêt de son auditoire à vouloir en savoir plus sur ces questions.

