Le traitement par ultrasons a «  relancé  » le cerveau de 2 personnes dans un état de coma

Un traitement expérimental pourrait avoir «relancé» le cerveau de deux patients qui avaient été dans un état de conscience minimale pendant des mois après un coma, selon une nouvelle étude.

Les deux patients avaient des lésions cérébrales et n’avait montré que des signes de conscience limités pendant plus d’un an. Mais après avoir reçu le traitement – qui impliquait une échographie pour « exciter » les cellules dans une région du cerveau appelée le thalamus – les patients ont montré une amélioration soudaine de leur état, selon l’étude publiée le 15 janvier dans la revue. Stimulation cérébrale . Par exemple, après le traitement, un patient peut bouger la tête pour indiquer «oui» ou «non» en réponse à certaines questions.

Une récupération aussi rapide est inhabituelle chez les patients dans un état prolongé de conscience minimale – ce qui signifie que la personne est éveillée mais ne montre que de petits signes de conscience. Chez ces patients, « tout rétablissement se produit généralement lentement sur plusieurs mois et plus généralement des années », explique Martin Monti, co-auteur principal de l’étude, professeur de psychologie et de neurochirurgie à l’Université de Californie à Los Angeles. dit dans un communiqué . Mais ces deux patients ont montré des progrès significatifs en quelques jours à quelques semaines, a-t-il déclaré.

Des études antérieures ont montré que la stimulation du thalamus avec des électrodes implantées chirurgicalement peut conduire à des améliorations similaires, mais cette méthode est invasive et ne fonctionne pas chez tous les patients, a déclaré le Dr Neel Singhal, professeur adjoint de neurologie à l’Université de Californie, San Francisco qui n’a pas participé à l’étude. Singhal a qualifié la nouvelle recherche de «révolutionnaire», car la méthode est «non invasive et peut potentiellement être appliquée à un ensemble beaucoup plus large de patients que la stimulation cérébrale profonde».

Cependant, les nouvelles découvertes sont très préliminaires et la méthode par ultrasons ne semble pas aider tous les patients. Il y avait un total de trois patients dans la nouvelle étude; parmi les deux patients qui en ont bénéficié, un a montré une amélioration initiale mais a ensuite régressé, et un troisième patient n’a montré aucun bénéfice.

Amélioration soudaine

Pour l’étude, les médecins ont utilisé un appareil en forme de soucoupe pour diriger les impulsions ultrasonores vers des zones spécifiques du cerveau . Dans ce cas, les chercheurs ont ciblé le thalamus, une structure profondément dans le cerveau qui agit comme un hub pour relayer les informations sensorielles à d’autres parties du cerveau. Ils ont ciblé cette région car ses performances sont généralement affaiblies après un coma, ont déclaré les chercheurs.

Les chercheurs ont utilisé un appareil en forme de soucoupe pour diriger les impulsions ultrasoniques vers le thalamus du cerveau. (Crédit d’image: Martin Monti / UCLA)

Les trois patients de l’étude ont subi deux séances de 10 minutes avec l’appareil, à une semaine d’intervalle.

L’un des patients était un homme de 56 ans qui avait été dans un état de conscience minimale pendant 14 mois après avoir accident vasculaire cérébral . Après le traitement par ultrasons, l’homme a montré qu’il pouvait constamment répondre à des commandes telles que laisser tomber une balle ou regarder des photos de ses proches lorsqu’il entendait leurs noms. Il pouvait aussi hocher la tête pour «oui» et secouer la tête pour dire «non» lorsqu’on lui posait des questions sur lui-même. Et pour la première fois depuis son AVC, il pouvait utiliser un stylo et du papier et mettre une bouteille à sa bouche. Cependant, l’homme a régressé à son état de conscience minimale après quelques mois.

Le deuxième patient était une femme de 50 ans qui avait été dans un état de conscience minimale pendant 2,5 ans après arrêt cardiaque . Auparavant, elle n’avait montré aucune réponse lorsqu’on lui avait donné un ordre, mais après le traitement, elle a toujours répondu aux commandes en bougeant la tête ou les doigts. Elle a également pu reconnaître des objets, dont un crayon et un peigne, pour la première fois depuis des années. La femme a maintenu ses améliorations au cours de la période de suivi de six mois, ont-ils déclaré.

Le troisième patient, un homme de 58 ans qui avait été dans un état de conscience minimale pendant 5,5 ans à la suite d’un accident de voiture, n’a montré aucun bénéfice du traitement.

Des découvertes révolutionnaires

En 2016, ce même groupe de chercheurs a utilisé le traitement par ultrasons sur un homme de 25 ans qui était dans un état de conscience minimale depuis quelques semaines seulement. Dans ce cas, le traitement a également semblé enflammer son cerveau – il a bientôt retrouvé plein conscience et la compréhension de la langue.

Mais à ce moment-là, les chercheurs ont averti que leur découverte n’était peut-être qu’une coïncidence – en d’autres termes, l’homme peut s’être spontanément rétabli au moment où les chercheurs ont commencé le traitement. Dans le nouveau rapport, il est « très improbable » que les deux patients se soient rétablis spontanément, étant donné la durée pendant laquelle ils étaient dans un état de conscience minimale, a déclaré Monti.

Quant à savoir pourquoi le troisième patient de la nouvelle étude n’a pas répondu au traitement, les chercheurs pensent que le thalamus de la personne a peut-être été endommagé ou déconnecté d’autres régions du cerveau. Dans ce sous-groupe de patients, cette méthode peut ne pas aider.

« Juste pour donner un exemple, si quelqu’un avait un thalamus ‘totalement déconnecté’, nous pourrions le stimuler autant que nous voulons, et cela n’aiderait pas à rallumer le réseau complexe de réseaux cérébraux nécessaires à une fonction cognitive complexe (et un comportement), » Monti a déclaré à 45Secondes.fr dans un e-mail.

Même si les changements observés dans l’étude sont minimes, ils peuvent signifier beaucoup pour les patients et leurs familles. «Pour nos patients, même être simplement capable de communiquer avec leur être cher – aussi restreint soit-il … peut signifier retrouver la capacité de faire partie de leur environnement social, de la vie de leurs proches et de récupérer un certain degré de autonomie personnelle », a déclaré Monti.

Les chercheurs ont déclaré qu’ils cherchaient à déterminer si la dose et la fréquence d’exposition aux ultrasons pourraient affecter le niveau et la durée du bénéfice. « Avec de nouveaux ajustements du protocole de stimulation, de la sélection des patients et du dispositif, cela peut apporter des avantages tangibles aux patients souffrant de lésions cérébrales graves », qui ne disposent actuellement d’aucun traitement définitivement efficace pour améliorer la récupération neurologique, a déclaré Singhal à 45Secondes.fr.

Les auteurs ont souligné que le traitement par ultrasons est expérimental et ne sera probablement pas disponible au public avant plusieurs années.

Publié à l’origine sur 45Secondes.fr.