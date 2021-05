Le traitement du «  champignon noir  » est à court en Inde alors que de nouveaux cas d’infection apparaissent

De nouveaux cas de mucormycose, une infection fongique potentiellement mortelle, continuent d’apparaître chez les patients atteints de COVID-19 en Inde, mais de nombreuses régions sont confrontées à une pénurie du médicament utilisé pour traiter la maladie.

La mucormycose, également appelée «champignon noir», frappe généralement les personnes affaiblies les systèmes immunitaires , comme ceux avec Diabète et ceux qui prennent des médicaments immunosuppresseurs – y compris le stéroïdes parfois utilisé pour traiter le COVID-19, 45Secondes.fr précédemment rapporté . Les experts soupçonnent que l’augmentation des cas peut être à ces stéroïdes, administrés à la fois dans les hôpitaux et parfois à domicile, car les hôpitaux ont récemment été envahis. En outre, les personnes qui reçoivent des médicaments ou une oxygénothérapie à domicile peuvent être plus susceptibles de ramasser la moisissure de leur environnement que celles traitées dans un cadre clinique stérile.

L’infection est causée par un groupe de moisissures appelées mucormycètes, qui poussent dans le sol et la matière organique en décomposition. La moisissure peut pénétrer dans le corps par des coupures dans la peau ou par les voies respiratoires lorsque les personnes respirent les spores. Lorsqu’elle est inhalée, la moisissure peut infecter les poumons et les sinus et se propager parfois à d’autres organes, y compris le cerveau, les yeux, la rate et le cœur. Parfois, les yeux infectés des patients doivent être enlevés pour empêcher la moisissure de se propager au cerveau.

Le champignon noir peut être traité avec de l’amphotéricine B, BBC News a rapporté ; ce puissant antifongique n’est utilisé que pour traiter les infections fongiques potentiellement mortelles, car il peut parfois provoquer des effets secondaires graves, selon la US National Library of Medicine . L’injection intraveineuse du médicament doit être administrée tous les jours pendant huit semaines maximum et se présente sous deux formes: le désoxycholate d’amphotéricine B standard et une version alternative appelée amphotéricine liposomale, qui conditionne le médicament conventionnel dans des bulles de graisse.

Les médecins préfèrent généralement la dernière version du médicament, a déclaré le Dr Akshay Nair, un chirurgien ophtalmologique basé à Mumbai, à BBC News.

« Nous préférons la forme liposomale, car elle est plus sûre, plus efficace et a moins d’effets secondaires, le revers de la médaille étant qu’elle est plus chère », a déclaré Nair. Et le médicament peut être encore plus cher lorsqu’il est acheté sur le marché noir, ce que certaines personnes peuvent faire alors que la demande continue d’augmenter et que l’offre des deux formulations reste limitée, selon la BBC.

Mais le gouvernement indien s’efforce de remédier à la pénurie. « Nous avons élaboré une stratégie avec les fabricants pour augmenter la production nationale et importer le médicament du monde entier », a déclaré Mansukh Mandaviya, ministre d’État indien chargé des produits chimiques et des engrais. écrit sur Twitter le 18 mai. « Nous avons déjà amélioré l’offre de #AmphotericinB par de nombreux plis. Mais actuellement, nous sommes confrontés à une augmentation soudaine de la demande », il a écrit .

« Nous avons également décrit le système pour une distribution efficace et une gestion de la chaîne d’approvisionnement de #AmphotericinB. La pénurie sera résolue au plus tôt. J’exhorte également les États à utiliser ce médicament de manière judicieuse en suivant strictement les directives », a ajouté Mandaviya.

Par exemple, le gouvernement de Delhi a maintenant mis en place un comité d’experts, dirigé par des médecins du Maulana Azad Medical College, pour coordonner la distribution de l’amphotéricine B, The Economic Times a rapporté . Les hôpitaux devront demander le médicament par l’intermédiaire du comité, qui se réunira plusieurs fois par jour pour examiner les demandes. En travaillant également avec la Direction générale des services de santé, le comité contribuera à faciliter l’attribution rapide du médicament là où il est le plus désespérément nécessaire, selon The Economic Times.

Alors que les gouvernements des États indiens travaillent à une distribution rapide et équitable de l’antifongique, certains résidents se sont tournés vers les médias sociaux pour trouver eux-mêmes de l’amphotéricine B, a rapporté BBC News.

La semaine dernière, le ministre de la Santé du Maharashtra a déclaré que 1500 cas de champignons noirs avaient été signalés dans l’État, qui est le deuxième plus peuplé du pays après l’Uttar Pradesh, a rapporté BBC News. De même, les responsables de l’État du Gujarat ont déclaré que près de 900 cas avaient été signalés au cours du mois dernier. L’amphotéricine B était facile à trouver il y a trois semaines à peine, a déclaré à la BBC un propriétaire de pharmacie de l’Uttar Pradesh.

