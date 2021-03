Le traitement de Meghan Markle par la famille royale est la preuve que les femmes noires devraient toujours être protégées

Meghan Markle et le prince Harry se sont assis avec Oprah dimanche soir pour leur première interview télévisée depuis leur retrait de la famille royale britannique et leur départ du Royaume-Uni.

C’était un événement qui a choqué de nombreuses personnes à travers le monde, mais pour une femme noire comme moi, ce n’était pas si choquant.

Je me souviens de la première fois que j’ai entendu parler des fiançailles de Meghan Markle et du prince Harry et que je me suis dit à l’époque: «Oh non».

Mon exclamation de terreur venait d’un endroit où je savais que Meghan était métisse et que son passage au sein de la famille royale serait un défi. Elle entrait dans une monarchie qui n’avait jamais fait de place aux femmes noires, et elle allait nous représenter d’une manière qu’une femme de couleur n’avait jamais fait auparavant.

Tout au long de l’entretien avec Oprah, tous les doutes que j’avais au début de leur fréquentation, ainsi que les spéculations sur le traitement de Meghan par la famille royale et l’institution qui l’entoure, ont été tragiquement confirmés.

Le racisme flagrant que Markle a vécu, non seulement entre les mains de la presse, mais aussi par la famille du prince Harry, m’a vraiment brisé le cœur. Entendre à quel point Meghan a souffert pendant ces quatre années à Londres, au point même où elle envisageait de se suicider, m’a fait frissonner le dos.

Cela rappelait le soutien terne des femmes noires au quotidien en ce qui concerne leur bien-être.

La façon dont les tabloïds britanniques vicieux ont absolument sali le nom de Markle et l’ont fait passer pour la méchante (voir: la querelle de robe de fille de fleur de Kate Middleton) – alors que la famille royale s’est juste assise et a laissé des mensonges être rapportés – prouve que le traitement des femmes noires en aux États-Unis et de l’autre côté de l’étang c’est à peu près la même chose: pas génial.

Markle est métis et a encore dû faire face aux remarques anti-noirceur et racistes faites contre elle, ce qui ne fait que me demander comment cette triste situation se serait déroulée si le prince Harry avait épousé quelqu’un à la peau encore plus foncée – ou si Markle elle-même avait été entièrement noir au lieu de la moitié.

Notre société doit faire mieux pour protéger, aimer et soutenir les femmes noires.

Markle avait des problèmes de santé mentale. Elle avait du mal à rester en vie, et au lieu de l’aider, l’institution lui a tourné le dos et l’a forcée à souffrir seule, sauf pour son mari.

Heureusement, Meghan est sortie. Elle a pu abandonner cette vie et enfin trouver la paix, mais pour d’autres femmes noires moins privilégiées, ce n’est pas la réalité.

Malcolm X, en 1962, a dit un jour: «La personne la plus irrespectueuse en Amérique est la femme noire. La personne la moins protégée en Amérique est la femme noire. La personne la plus négligée en Amérique est la femme noire.

Nous l’avons vu avec les meurtres de Breonna Taylor, Sandra Bland, Atatiana Jefferson et bien d’autres. Nous le voyons tous les jours lorsque les femmes noires se voient refuser des soins de santé de base et lorsque les femmes noires aux États-Unis sont trois fois plus susceptibles de mourir des complications de l’accouchement que les femmes blanches.

Et nous le voyons maintenant avec Meghan Markle et comment elle a été laissée sans protection et vulnérable par une institution raciste, patriarcale et franchement dépassée.

Les femmes noires font tellement. Nous portons le poids du monde sur nos épaules, et tout ce que nous demandons en retour, c’est que les gens nous soutiennent, nous protègent et nous aiment.

L’histoire de Meghan Markle aurait facilement pu se terminer en tragédie, et après avoir regardé son interview avec Oprah, je suis plus que heureuse qu’elle soit sortie en toute sécurité avec son mari et son fils.

Mais nous devons penser à toutes les femmes noires qui n’ont pas le même luxe à quitter que Markle, et nous devons les élever.

Nous devons élever leur voix afin qu’ils ne continuent pas à être réduits au silence lorsqu’ils implorent désespérément de l’aide.

Nia Tipton est une écrivaine vivant à Chicago. Elle couvre la culture pop, les questions de justice sociale et les sujets d’actualité. Suivez-la sur Instagram.