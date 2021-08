Le train sud-coréen du film de zombies à destination de Busan obtient un remake américain

Lorsque votre @ se remplit soudainement et qu’il s’agit plutôt d’un remake de Train to Busan.

Dans les propres mots de James (Wan):

Timo, nous devons nous élever au-dessus et au-delà des attentes de chacun, tout comme d’autres grands remakes tels que The Ring ou Dawn of the Dead remake.

Qui suis-je pour laisser tomber mon patron ? pic.twitter.com/39eeBJu4bO

– Timo Tjahjanto (@Timobros) 29 août 2021