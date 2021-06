Le train à grande vitesse ramènera Brad Pitt dans les salles de cinéma au printemps 2022

Brad Pitt et une cavalcade de maîtres assassins vont déclencher une tempête dans Train à grande vitesse en 2022, il vient d’être annoncé. Le film d’action, qui est réalisé par John Wick‘s David Leitch a été fixé pour une date de sortie du 8 avril 2022 par Sony, le film devant sortir en salles.

Basé sur le manga populaire Maria Beetle de Kotaro Isaka, Train à grande vitesse suit cinq assassins qui se retrouvent dans un train à grande vitesse japonais et réalisent lentement que leurs missions individuelles sont toutes interconnectées. La sortie d’action a depuis été décrite comme ayant le ton du film de 1994 de Keanu Reeves et Sandra Bullock La vitesse et le thriller d’avion de Liam Neeson en 2014 Sans arrêt.

Le film a amassé le genre de distribution qui ne se réunit que de temps en temps, avec Brad Pitt, dont le personnage s’appelle Ladybug, à la tête d’un ensemble comprenant des gens comme Joey King (La cabine des baisers) en tant que Prince et Aaron Taylor-Johnson (L’homme du roi, Principe) comme Tangerine, ainsi que Brian Tyree Henry (Éternels), Andrew Koji (guerrier), Zazie Beetz (Joker), Masi Oka (Héros), Michael Shannon (Couteaux sortis), Logan Lerman (Chasseurs), Lady Gaga (Une star est née) et Sandra Bullock (La cité perdue de D).

Une grande attention a également été accordée aux cascades qui figureront dans Train à grande vitesse, avec Pitt qui aurait fait 95% de ses propres cascades. Il semble que le Il était une fois à Hollywood La star est rapidement passée du rôle de cascadeur à celui de cascadeur, du moins selon le coordinateur des cascades du film, Greg Rementer. « Brad a fait 95% de ses cascades physiques – les combats », a déclaré Rementer à propos des efforts de l’acteur de 57 ans. « C’est comme un athlète né. Il est vraiment entré là-dedans! »

Loin de simplement mettre en lumière Brad Pitt, Rementer n’a eu que des éloges pour le dévouement de la grande distribution en disant: « Je n’ai jamais fait autant d’acteurs énormes dans un même long métrage où tous excellaient dans le mouvement physique de notre entraînement. Alors Brad, Brian, Michael Shannon, Hiroyuki Sonada, Andrew Koji-qui était déjà un étalon en termes d’où il vient avec le spectacle Warrior-tous ces acteurs ont fait de l’action et ont fait beaucoup de leur [own] truc. »

Après avoir réuni Keanu Reeves avec des films d’action de grande envergure et engendré une franchise classique moderne du genre, le réalisateur David Leitch a depuis dirigé des projets bourrés d’action comme Blonde atomique, Deadpool 2, et l’équipe sur grand écran des stars Dwayne « The Rock » Johnson et Jason Statham dans Rapide et furieux retombées Hobbs & Shaw. Leitch est toujours capable d’apporter quelque chose de différent à ses films d’action, et avec un concept aussi délicieux, mûr pour les combats au poing et les cascades à couper le souffle, avec un casting aussi empilé, Train à grande vitesse pourrait bien aboutir à quelque chose de très spécial en effet.

Train à grande vitesse a terminé la production le mois dernier et, encore une fois, Sony a annoncé qu’il sortirait sur les écrans de cinéma partout le 8 avril 2022, où il rivalisera avec des gens comme Sonic le hérisson 2 et Robert Eggers L’homme du Nord. Cela nous vient de Deadline.

