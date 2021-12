Le train à grande vitesse de Brad Pitt retardé jusqu’à l’été 2022

Asmodee Tokyo Train

attention, delires a grande vitesse !nouvelle edition 2016 : plus de cartes, plus de couleurs, plus de langues exotiques, plus de fun ! les touristes se bousculent dans le train tokyoite ! par equipes de deux, gesticulez et baragouinez les bons mots pour les placer correctement avant vos adversaires et, surtout, avant de devenir fous !serez-vous plus expressifs et plus vifs que les equipes adverses ?avec 3 variantes de plus en plus loufoques !contenu : 16 cartes l compartiment r (12 l 6 places r et 4 l 9 places r, utilisees en variante), 24 cartes l touriste r, 8 cartes l indications r, 1 socle en plastique, 4 cartes regle.