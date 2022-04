Le trafiquant de drogue de Mac Miller a été condamné à 11 ans de prison

L’un des trafiquants de drogue de Mac Miller a été condamné à plus d’une décennie derrière les barreaux.

Miller a eu une surdose accidentelle et mortelle en 2018 après avoir pris des pilules contenant du fentanyl, un opioïde incroyablement puissant et dangereux qui est également une substance contrôlée narcotique de l’annexe 2.

Il n’avait que 26 ans au moment de sa mort et un coroner a découvert que le rappeur avait du fentanyl, de la cocaïne et de l’alcool dans son système.

Elle a déclaré: «Ma vie est devenue sombre au moment où Malcolm a quitté son monde. Malcolm était ma personne, plus qu’un fils. »

Stephen Walter, 49 ans, a plaidé coupable à une accusation de distribution et attend sa condamnation. Le cas de Cameron Pettit est « en attente », selon Fox 11.

Il est accusé d’avoir fait cela à la discrétion de Walter et Reavis a admis qu’il savait que les pilules contenaient l’opioïde dangereux.

Dans un acte d’accusation de 12 pages devant un grand jury, Reavis a envoyé un SMS soulignant son inquiétude concernant les pilules qu’ils fournissaient et s’ils se feraient prendre par des flics infiltrés.

Le message aurait dit: « Des gens meurent de faux blues à gauche et à droite.

« Vous feriez mieux de croire que les forces de l’ordre utilisent des informateurs et des agents d’infiltration pour les acheter dans la rue afin qu’ils puissent commencer à mettre des personnes en prison à vie pour avoir vendu de fausses pilules. »

Pettit et Reavis ont été arrêtés séparément en septembre 2019 et le mois suivant, les procureurs les ont inculpés ainsi que Walter en relation avec la mort de Mac Miller.

« Il est devenu de plus en plus courant pour nous de voir des trafiquants de drogue vendre des produits pharmaceutiques contrefaits à base de fentanyl. En conséquence, le fentanyl est désormais la première cause de décès par surdose aux États-Unis », a déclaré Hanna.