Le traducteur de 90 Day Fiancé confirme la menace de meurtre du père de Yazan

Fiancé de 90 jours couple Yazan et Brittany Banks ont stressé les fans. Ils ne semblent pas pouvoir décider qui a raison, le cas échéant, en ce qui concerne leur relation. Les parents de Yazan ne sont pas fans de Banks, et son père a même menacé Yazan de mort. De nombreux fans ont critiqué Banks pour ne pas se soucier apparemment de la façon dont leur relation affecte Yazan à la maison. D’autres ont souligné que Yazan connaissait sa propre culture et sa propre famille mieux que quiconque, et qu’il n’avait donc pas le droit d’être surpris ou de se plaindre de ce qui s’est passé. Parmi tout cela, un traducteur et interprète de l’émission a récemment confirmé que la menace de meurtre était légitime.

Les parents de Yazan sont contre sa relation « Fiancé des 90 jours »

Yazan et Brittany Banks sur Fiancé de 90 jours | TLC / Youtube

Les parents de Yazan ont un style de vie très différent de celui de Brittany Banks et, apparemment, de leur propre fils. Les banques ont une forte présence sur les réseaux sociaux, qui comprend parfois des photos d’elle-même révélatrices. Sur un épisode de Fiancé de 90 jours, ses parents ont dit à Banks de changer ses habitudes.

«Nous n’acceptons même pas que mon fils soit dans une relation amoureuse ou même romantique avec… Je veux dire, avec tout le respect que je vous dois, donc vous êtes toujours sur les réseaux sociaux et vous êtes toujours comme vous êtes. Annulez tout cela. Annulez toute la vie que vous avez vécue et vous épouseriez Yazan », a déclaré son père à Banks.

Elle n’était manifestement pas satisfaite de cela. Elle a fait comprendre à Yazan qu’elle ne voulait plus passer du temps avec ses parents.

Plus tard, Yazan a tenu tête à son père concernant sa relation. Il a été expulsé de la maison et a également perdu son emploi dans l’entreprise familiale.

«J’ai passé la première nuit chez mon oncle. Après cela, j’ai dû rester dans la rue pendant deux jours. Ensuite, j’ai loué un appartement et cherché du travail. Je ne parle à personne. Je passe du temps seul. Je jure, Mohammed, cela a été la période la plus difficile, vraiment la plus difficile que j’ai traversée », a-t-il dit à son ami.

Le traducteur de ’90 Day Fiancé ‘confirme la menace

Yazan et Brittany Banks sur Fiancé de 90 jours | TLC / YouTube

Malheureusement pour le Fiancé de 90 jours star, se faire virer et perdre son emploi n’était pas la fin de ses soucis. Le père de Yazan en avait assez de la situation et menaçait la vie de son propre fils à cause de sa relation avec Brittany Banks.

«Je jure, dis à Yazan que je serai son meurtrier», dit le père de Yazan.

Plus tard, l’un des amis de Yazan a dit à Banks: «Il y a des gens qui le haïssent vraiment, et ils pourraient essayer de le tuer.

Lors d’un épisode récent de l’émission, les fans ont rencontré Adam, l’interprète et traducteur de TLC pour Yazan en Jordanie. Les fans ont rapidement adoré le traducteur pour la qualité de son travail, son sens de l’humour et sa volonté de s’engager avec les fans de la série.

Adam a répondu à quelques questions sur Reddit, dont une sur la menace de meurtre.

«Alors, quand son père a dit qu’il tuerait Yazan, l’interprétation était-elle correcte en ce sens qu’il le tuerait littéralement ou au sens figuré? a demandé un utilisateur.

«C’était correct», répondit Adam.

Brittany Banks suggère que Yazan joue des deux côtés

Yazan sur Fiancé de 90 jours | TLC / Youtube

Pendant ce temps, Brittany Banks a téléchargé et supprimé deux publications sur son Instagram qui suggéraient que Yazan jouait des deux côtés ou essayait de plaire à tout le monde. le Fiancé de 90 jours star a téléchargé une capture d’écran de textes entre elle et Yazan avant son arrivée en Jordanie.

« Ouais. Mais je m’en fous [my parents’] opinion. Ce qui m’importe, c’est moi. Être heureux. Je peux gérer toutes mes affaires moi-même. … C’est pourquoi je veux vivre avec toi et toi seul. Je veux commencer [a] nouvelle vie avec toi », a-t-il écrit en partie.

Banks a ensuite mis en ligne une vidéo des deux dansant et buvant dans un club en Jordanie, qu’elle a rapidement supprimée.

«Je veux que cette saison se termine plus vite qu’il n’a fini ce Jack et Coca dans le club ce soir. Il AIME quand vous ne regardez pas pour que nous puissions être nous-mêmes. Prenez une photo pour nous! Regardez jusqu’à la fin », a-t-elle sous-titré le message.