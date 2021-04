Le tournage spécial de Friends Reunion se termine bientôt sur HBO Max

Après une très longue attente due à la pandémie, le Spécial réunion d’amis a officiellement terminé le tournage. Les fans de la série télévisée très populaire attendent les retrouvailles de HBO Max depuis plus d’un an maintenant. L’officiel Amis Le compte Instagram a annoncé la nouvelle du week-end après que la star Matthew Perry a publié une image de lui-même dans le fauteuil de maquillage avant de la supprimer rapidement. Les fans étaient ravis d’apprendre que le casting original était de retour, mais ils pourraient être beaucoup plus excités d’apprendre que tout est terminé.

Le compte Instagram officiel a publié une image du logo emblématique sur le plateau de réunion avec une légende qui dit: « C’est un wrap! Pourrions-nous être plus excités !? Amis: La Réunion arrive sur HBO Max. « Aucune date de sortie n’a été annoncée, mais on pense que le service de streaming l’annoncera dans un proche avenir. La pandémie a suspendu la spéciale indéfiniment, mais le casting a pu tenir les fans au courant. En novembre 2020, Matthew Perry a révélé que le gang devait se réunir en mars 2021.

le Amis La spéciale réunion réunit Jennifer Aniston (Rachel Green), Courteney Cox (Monica Geller), Lisa Kudrow (Phoebe Buffay), David Schwimmer (Ross Geller), Matt LeBlanc (Joey Tribbiani) et Matthew Perry (Chandler Bing) dans le même chambre pour la première fois depuis des années, aux côtés des créateurs de séries David Crane et Marta Kauffman. Interrogée sur la possibilité d’une réunion Zoom l’année dernière, Lisa Kudrow a soutenu qu’ils voulaient tous être dans la même pièce. « Nous n’avons pas tous été dans la même pièce devant les gens – je veux dire, nous l’avons fait en privé il y a plusieurs années, mais c’est tout », a déclaré Kudrow au Hollywood Reporter. « Le but est d’être dans la même pièce. Cela n’a pas changé. Et HBO Max est incroyablement patient et compréhensif. »

David Schwimmer a également parlé de la Amis retrouvailles plus tôt cette année. «Je pars à Los Angeles», a-t-il déclaré en mars. « Donc, enfin, je veux dire, nous avons trouvé un moyen de le filmer en toute sécurité, et il y aura une partie de celui-ci que nous filmerons à l’extérieur à cause, vous savez, des protocoles de sécurité. » Matt LeBlanc a décrit la spéciale comme «nous six parlons ensemble du bon vieux temps». Il a ajouté: « nous avons reconstitué le groupe sans les instruments. »

L’équipe d’origine a tiré sur le Amis retrouvailles à la scène sonore originale du spectacle, Stage 24, sur le terrain du Warner Bros. Studio à Burbank. Il a été rapporté plus tôt dans la semaine que le spécial tournait, mais on ne savait pas combien de temps le projet prendrait. La distribution a taquiné que l’appartement classique de New York serait utilisé, ainsi que le Central Perk, ce que les fans attendent depuis longtemps pour voir. Le wrap de retrouvailles a été annoncé pour la première fois par le compte Instagram officiel de Friends.

Matthew Perry supprime rapidement une photo de lui se préparant pour la réunion spéciale « Amis »: «Quelques secondes avant de manger un pinceau de maquillage. Sans parler de la réunion avec mes amis. » pic.twitter.com/TA3njp3QHX – Pop Crave (@PopCrave) 10 avril 2021

