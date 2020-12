Le tournage prolongé de Batman serait un processus exténuant pour Robert Pattinson

Robert Pattinson aurait du mal sur le tournage de Matt Reeves Le Batman. Les productions en général ont été très difficiles pendant la crise de santé publique, que Reeves et son équipe ont vécue de première main. Après le redémarrage de la production plus tôt cette année après une longue pause, Pattinson a été contraint de mettre en quarantaine pendant 10 jours. Maintenant, les rapports commencent à devenir de plus en plus bruyants sur le fait que l’acteur traverse une période difficile sur le plateau, en raison de la difficulté avec laquelle Reeves pousse l’ensemble de la distribution et de l’équipe à faire. Le Batman le meilleur film qui soit.

Selon des sources proches de la situation, « Filmer a été un processus exténuant, surtout pour Robert, car Matt est un perfectionniste. » Il a été dit que Matt Reeves obtient parfois jusqu’à 50 prises de Robert Pattinson et le reste de la distribution. Cependant, Pattinson est coincé dans une combinaison encombrante et inconfortable pendant toutes ces prises, ce qui aurait fait des ravages. « Il insistera pour faire des scènes encore et encore et s’enlisera dans les petits détails. Parfois, c’est comme s’il ne savait pas quand s’arrêter », dit la source anonyme en parlant de Reeves.

Quant à savoir pourquoi cela se produit pendant Le Batman production, cela aurait à voir avec la pression évidente qui accompagne la prise en charge d’un projet de cette envergure. « Matt a déjà fait des blockbusters, mais c’est un autre niveau », explique la source. « Batman est sans doute le super-héros le plus populaire de tous et au moment où le film sortira, ce sera le premier film solo de Dark Knight en dix ans. » Apporter une nouvelle version du Caped Crusader va toujours susciter le scepticisme des fans. Le studio a l’intention de bien faire le film afin qu’il soit un succès au box-office lors de sa sortie, ce qui dépendra du fait que les fans de DC acceptent ou non Pattinson comme le nouveau Batman.

Dans une interview d’avril de cette année, Robert Pattinson s’est plaint en plaisantant des séances d’entraînement pour lesquelles le studio l’avait fait. Le Batman. « Je pense que si vous travaillez tout le temps, vous faites partie du problème », a-t-il déclaré. Il faisait référence aux acteurs de super-héros qui se gonflent pour obtenir une force surhumaine incroyable. « Vous avez créé un précédent. Personne ne faisait ça dans les années 70. Même James Dean-il n’était pas vraiment déchiré. » Certains ont pris ces commentaires comme des plaintes, mais Pattinson semble avoir plaisanté.

Assumer le rôle du chevalier noir s’accompagne de beaucoup de bagages, peu importe la qualité du film ou non. Cependant, Robert Pattinson a déclaré qu’il aimait le défi. « J’aime un peu le fait qu’il existe non seulement des versions très, très, très bien faites du personnage qui semblent assez définitives, mais je pensais qu’il y a plusieurs jeux définitifs du personnage », a déclaré l’acteur plus tôt cette année. . Pour ce qui est de Le Batman étant un processus « exténuant » pour lui-même, Pattinson n’a rien dit publiquement à ce sujet. Les dernières rumeurs de Le Batman ensemble nous vient de The Sun.

Sujets: The Batman, Batman