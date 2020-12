Le tournage et les costumes de «  Petite maison dans la prairie  » étaient si fastidieux qu’Alison Arngrim s’est évanouie

Depuis des décennies, les enfants se perdent dans les pages de la bien-aimée Petite maison dans la prairie livres. Écrit par Laura Ingalls Wilder sur sa vie dans une ferme du Minnesota à la fin des années 1800, les livres les plus vendus ont été adaptés en série télévisée en 1974. La série mettait en vedette Michael Landon, Karen Grassle et Melissa Gilbert et a duré neuf saisons. . Représenter la vie à la frontière du XIXe siècle n’a pas toujours été facile pour les acteurs. Alison Arngrim, qui jouait la méchante fille méchante, gâtée et sournoise, Nellie Oleson, a particulièrement lutté avec son costume d’époque.

Le tournage a été difficile pour les jeunes acteurs

Bien que Walnut Grove, Minnesota, soit une vraie ville, la plupart des plans extérieurs sur Petite maison dans la prairie ont été filmés dans le vaste Big Sky Ranch à Simi Valley, en Californie. Plusieurs jours, les températures ont grimpé de plus de 100 degrés. La garde-robe des années 1800 des jeunes acteurs se composait de couches de bas de coton épais, de jupons épais, de pinafores et de bonnets. Avec le temps torride et le costume inconfortable, il n’est pas surprenant que le premier jour de tournage, Arngrim se soit évanoui à cause de la chaleur! Elle n’était pas la seule – un assistant réalisateur s’est également évanoui, selon Mental Floss.

Comme si porter une tenue lourde sous la chaleur torride ne suffisait pas, une partie du costume d’Arngrim lui causait une douleur physique. Ses beaux cheveux blonds ne contenaient pas les boucles de signature de Nellie, alors elle portait une perruque sur mesure. Pour la garder en sécurité pendant les scènes, les stylistes ont attaché la perruque à l’aide de dizaines d’épingles à cheveux en métal et de peignes en métal pointus. Il était si serré que cela faisait souvent saigner le cuir chevelu d’Arngrim.

Arngrim et Gilbert sont amis dans la vraie vie

Pendant qu’ils jouaient aux ennemis Petite maison dans la prairie, Arngrim et Gilbert étaient vraiment les meilleurs amis! «Nous avons réussi tout de suite. Nous avons eu des soirées pyjama. Nous visitions les maisons les uns des autres le week-end – les gens ne pouvaient pas le croire », se souvient Arngrim dans une interview accordée à Fox News. «Je me souviens que nous avions 13 ans et que nous étions ensemble dans un supermarché. Elle est allée dans une allée pour chercher quelque chose et les gens nous ont reconnus. Et ils se sont soudainement sentis obligés de la protéger de moi, comme si je venais la chercher. Les gens étaient juste effrayés que nous soyons amis et que nous allions dans des endroits ensemble. Nous faisons encore. »

Argrim a poursuivi: «La vérité est qu’il n’y avait pas un moment où nous ne nous aimions pas… Les gens supposent toujours que nous nous détestons. Mais nous sommes très amis. Nous envoyons des SMS et parlons tout le temps. Certains d’entre nous restent en contact sur les réseaux sociaux. Le casting est devenu une famille. Nous nous vérifions tout le temps. »

Nellie était basée sur trois personnes différentes

Petite maison dans la prairie était principalement autobiographique, et Ingalls Wilder n’a changé les noms des vraies personnes dans ses histoires que deux fois, selon History Daily. L’un de ces personnages était Nellie Oleson. Ingalls Wilder l’a basée sur trois filles de son enfance: Nellie Owens, Genevieve Masters et Stella Gilbert. Comme son homonyme dans l’émission télévisée, le père d’Owen possédait le marchand de la ville. La mère du Maître était enseignante dans leur école et elle portait ses cheveux blonds en grosses boucles de saucisses comme le fait Oleson dans l’émission. Gilbert a vécu près de la famille Ingalls et a essayé d’utiliser sa beauté et son charme sur le prétendant de Laura (et plus tard son mari), Almanzo. La combinaison des trois a fait d’Oleson un personnage que le public adorait détester.

‘Little House on the Prairie’ est en train de redémarrer

Cette famille Ingalls reviendra très bientôt sur un écran de télévision près de chez vous. Il a été récemment annoncé qu’une adaptation dramatique d’une heure de Petite maison dans la prairie est en préparation par Paramount TV Studios et Anonymous Content. Un ancien membre de la distribution est plus que disposé à faire une apparition dans la nouvelle série. «Je suis juste le bon âge pour jouer Mme Oleson», a déclaré Arngrim à EW. «Je suis totalement là. Je n’ai aucune honte.