Le tournage du redémarrage de Resident Evil est terminé

Resident Evil C’est l’une des sagas d’horreur et de science-fiction les plus influentes du 21ème siècle, cela ne fait aucun doute. Pour cette raison, des milliers de fans à travers le monde ont été ravis d’apprendre que Sony Pictures avait l’intention de redémarrer la série.

Maintenant, ce rêve est sur le point de devenir réalité pour les fans du film, car il a été confirmé que Le tournage du nouveau Resident Evil est terminé et ils n’auront plus qu’à faire un travail de post-production avant de le sortir sur grand écran.

Resident Evil est sorti en 2002. Il a été réalisé par Paul Anderson et a joué Milla Jovovich et Michelle Rodríguez. Au total, 6 films ont été réalisés, le dernier étant Resident Evil: Final Chapter en 2016. Maintenant, New Legacy Productions et Sony Pictures sont parvenus à un accord pour redémarrer la série.

Pour le moment, le nombre de nouveaux films de la franchise n’a pas été confirmé, mais on s’attend à ce que ce soit une trilogie, en fonction des répercussions du premier opus. Ce vendredi 1er janvier, Sony Pictures a rapporté que le tournage était déjà terminé et qu’ils effectuaient déjà des travaux de post-production.







Contrairement à la saga originale, le nouveau Resident Evil aura un casting totalement nouveau et en principe aucun des personnages classiques ne sera présent. Le nouveau film sera réalisé par Johannes Roberts et jouera Kaya Scodelario, Tom Hopper, Robbie Amell et Lily Gao.

Quand le redémarrage de Resident Evil sera-t-il publié?

Le nouveau film de la franchise Resident Evil arrive sur grand écran le 9 septembre 2021 dans le monde entier.

D’autre part, en 2021, une mini-série animée appelée Resident Evil: Infinite Darkness sortira également sur Netflix.