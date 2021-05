Le tournage du nouveau film de Wes Anderson débutera cet été

Optoma Projecteur OPTOMA HD280E

Plongez-vous dans votre film préféré, regardez votre série du moment ou vivez le dernier match de votre équipe favorite avec le nouveau projecteur OPTOMA HD280E. Un qualité d'image époustouflante Le nouveau projecteur OPTOMA HD280E a été conçu pour vous offrir des images d'une qualité incroyable. Sa résolution Full HD (1920 x 1080 px) vous offre des images précises et détaillées depuis un contenu HD sans réduction d'échelle ou compression ; parfait pour regarder des Blu-ray, la diffusion de vidéos HD et jouer aux jeux vidéo. Il est également idéal et adapté pour toutes les pièces éclairées par de la lumière naturelle ou artificielle, puisqu'il offre une luminosité élevée en plus de couleurs sublimées. Adapté pour sublimer tous vos contenus préférés, le projecteur OPTOMA HD280E offre une colorimétrie exceptionnelle. Il est capable de reproduire les gammes de couleurs Rec.709, la norme HDTV internationale qui garantit une reproduction fidèle des couleurs projetées initialement dans les salles de cinéma. Un projecteur équipé de fonctionnalités innovantes et d'une connectique complète Le nouveau projecteur OPTOMA HD280E sublime tous les contenus. Par exemple, il peut diffuser du vrai contenu 3D à partir de la plupart des sources 3D, y compris les lecteurs Blu-ray, la TV 3D et les dernières générations de consoles de jeux. Le mode Gaming, quant à lui, optimise le projecteur pour un contraste maximal et des couleurs vives qui sublimeront les détails de vos jeux vidéo, pour une expérience gaming immersive. Enfin, pour