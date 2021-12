Le tournage du film Midas Man du Beatles Manager reporté à l’année prochaine

l’homme de Midas, le prochain film basé sur la vie du manager des Beatles Brian Epstein, devait reprendre le tournage le mois dernier. Le film raconte l’histoire du rôle d’Epstein dans l’écosystème créatif des années 1960 et de son influence dans l’industrie de la musique pop à l’époque. Cependant, le tournage a été reprogrammé pour reprendre à partir de janvier 2022 à la place. Le retard est destiné à mettre la nouvelle réalisatrice, Sara Sugarman, au courant du processus de production jusqu’à présent.

Il semble l’homme de Midas rencontre une série de ratés, alors que le réalisateur original du film, Jonas Akerlund, a quitté le projet en novembre. De plus, une grande partie de la distribution originale s’est également séparée du film. Le tournage a débuté en octobre. Au moment où le tournage reprend en janvier, le projet aurait déjà subi une pause de trois mois. En conséquence, beaucoup ont exprimé des inquiétudes concernant le financement de ce film indépendant.

Cependant, l’équipe de production assure qu’il n’y a aucun problème de financement ou de programmation.

Bien que le projet ait rencontré pas mal d’obstacles, ceux à la barre semblent assez optimistes quant au projet. Surtout le casting actuel du film, qui fait parler de lui depuis un certain temps maintenant. Outre une liste diversifiée de talents, il a été récemment révélé que l’animateur de comédien / Late Night Show Jay Leno jouerait le rôle de la personnalité emblématique de la télévision américaine Ed Sullivan.

Les acteurs jouant les Beatles forment un groupe extraordinaire, ils dégagent ce sentiment très viscéral des années 60, sont charmants, enjoués et tellement authentiques et je ne doute pas que Jay Leno capturera parfaitement l’essence d’Ed Sullivan. Sa propre expérience en tant qu’animateur de télévision américain apportera une représentation naturelle et précise et ajoutera un élément incroyable de showbiz moderne à l’histoire. – Sara Sugarman, directrice