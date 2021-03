Le tournage du film Live-Action Peter Pan et Wendy de Disney commence

Ce matin apporte l’annonce que la prochaine adaptation en direct de Disney’s Peter Pan a commencé la production!

Peter Pan & Wendy, la prochaine action en direct du classique animé de Disney (lui-même basé sur le roman de JM Barrie) a maintenant des caméras en préparation pour sa sortie en 2022. Comme révélé en décembre dernier, le film devrait sortir exclusivement sur Disney Plus. L’annonce de ce matin n’apporte pas grand chose, mais confirme quelques ajouts au casting:

Basé sur le roman de JM Barrie «Peter and Wendy» et inspiré du classique animé de 1953, «Peter Pan & Wendy» est le récit intemporel d’une jeune fille qui, défiant le souhait de ses parents d’aller à l’internat, voyage avec ses deux jeunes frères au magique Neverland. Là, elle rencontre un garçon qui refuse de grandir, une petite fée et un capitaine pirate maléfique, et ils se retrouvent bientôt dans une aventure passionnante et dangereuse loin, loin de leur famille et du confort de la maison.

Le film met en vedette Jude Law («Les bêtes fantastiques et où les trouver») dans le rôle de Captain Hook; Yara Shahidi («Grown-ish») dans le rôle de Tinkerbell; Ever Anderson («Black Widow») dans le rôle de Wendy; Alexander Molony («Le propriétaire réticent») dans le rôle de Peter Pan; Molly Parker («House of Cards») dans le rôle de Mme Darling; Alan Tudyk («Rogue One: A Star Wars Story») dans le rôle de M. Darling; les nouveaux arrivants Joshua Pickering dans le rôle de John; Jacobi Jupe comme Michael et Alyssa Wapanatâhk comme Tiger Lily; et Jim Gaffigan («The Jim Gaffigan Show») dans le rôle de Smee.

«Peter Pan a longtemps été l’une de mes histoires préférées, en partie parce que j’ai toujours résisté en grandissant, mais aussi à cause du cœur, de l’aventure et de l’imagination qui font que l’histoire originale de JM Barrie est toujours d’actualité», déclare David Lowery. «Je suis ravi d’avoir l’opportunité de redéfinir ses personnages emblématiques pour une nouvelle génération – et encore plus excité de pouvoir le faire avec une distribution et une équipe aussi exceptionnelles.