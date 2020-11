Le tournage du film Five Nights at Freddy commence enfin ce printemps

Après des années de développement, le film Five Nights at Freddy avance enfin. Le créateur Scott Cawthon a révélé que le projet avait un scénario, après avoir traversé de nombreuses itérations au fil des ans. Il a également déclaré que le tournage commencerait au printemps prochain.

Scott Cawthon, qui a créé la populaire série de jeux vidéo, a récemment fait la révélation sur Reddit. Cawthon a informé les fans de l’état d’avancement du projet de longue durée, qui se déroule chez Blumhouse Productions avec Chris Columbus attaché à la réalisation. Cawthon a partagé un fil de discussion sur différentes versions du script qui sont venues et disparues depuis que le film est entré en développement. Voici ce qu’il avait à dire à ce sujet.

« Avant de passer aux mauvaises nouvelles concernant l’état du film Five Nights at Freddy, je voulais partager un bref historique du scénario de la FNAF. Cela a été un long chemin, alors jetons un coup d’œil à certains des scénarios qui sont venus et depuis des années, sans ordre particulier … Certains d’entre eux venaient de grands studios, certains de grands réalisateurs, certains de moi, et d’autres d’autres écrivains embauchés. J’ai donné un nom aux scénarios, et je vais inclure un bref résumé, ainsi que ce qui a finalement conduit au rejet de chaque scénario. «

Cinq nuits chez Freddy, comme le révèle le fil, a eu beaucoup de prises au fil des ans. Le fil donne un peu d’informations sur les différents scripts. Le scénario « F ». Le scénario « Plushies Take Manhattan ». Le scénario « Random Charlie ». Le scénario « Pawn Shop ». Tous ont été lancés, mais aucun d’entre eux n’a été bloqué. À la fin du fil, Scott Cawthon a expliqué qu’ils se sont installés sur le scénario de « Mike », en disant ce qui suit.

« Configuration de base: Hmmmm. Cela a du sens. Pourquoi n’y ai-je pas pensé avant? Problèmes: En fait, c’est un bon mélange … il contient les meilleurs morceaux de tous les scénarios précédents … Pas vraiment de problèmes ici. Tous les bons personnages, toutes les bonnes motivations, tous les bons enjeux … Verdict: Oui, nous allons avec celui-ci. C’est amusant, c’est effrayant, et il a une grande histoire centrale! «

Bien qu’aucun détail spécifique n’ait été révélé, le compte Twitter officiel de Blumhouse a confirmé la nouvelle, déclarant que « le tournage commencera au printemps! » Le jeu, essentiellement parlant, est centré sur des personnages animatroniques d’un établissement appelé Freddy Fazbear’s Pizza qui deviennent assoiffés de sang après des heures. Donc, à tout le moins, nous pouvons nous attendre à une version de Chuck E Cheese sanglante et classée R.

Fait intéressant, Nicolas Cage devrait jouer dans un film intitulé Le pays des merveilles de Wally, qui devrait arriver l’année prochaine, et repose sur une prémisse remarquablement similaire. À ce jour, il y a eu sept matchs dans le principal Cinq nuits chez Freddy série, en plus de plusieurs spin-offs. Le film n’a pas encore de date de sortie fixée. Nous ne manquerons pas de vous tenir au courant au fur et à mesure que de plus amples détails sur le projet seront disponibles. Vous pouvez consulter le fil complet détaillant les scripts précédents sur Reddit.

