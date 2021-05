Le tournage du film de Luther commence cet automne confirme Idris Elba

Idris Elba dit que Film de Luther devrait enfin commencer à tourner cette année. Créé par Neil Cross, Luther a été créée à l’origine sur BBC One en 2010 et sa dernière saison s’est terminée en 2019. La série met en vedette Elba dans le rôle de l’inspecteur en chef détective John Luther, un rôle qui lui a toujours valu des nominations aux Primetime Emmy Awards pour le meilleur acteur principal. Il lui a également valu deux Golden Globes et un prix du meilleur acteur de la Royal Television Society.

La prochaine étape pour le Luther la franchise est de faire un film. Une continuation de la populaire série BBC, Idris Elba est à bord pour produire le Luther adaptation cinématographique en plus de jouer le rôle du personnage titulaire. Abordant l’état actuel du projet, Idris a récemment déclaré à Variety qu’il était prévu de tourner cet automne tant que le film obtiendrait le feu vert, comme prévu.

« Nous entrons en production, les doigts croisés, en septembre. Je suis tellement excité à ce sujet, cela a mis du temps à venir. » Nous sommes très, très près de donner le feu vert à la production. «

Elba avait précédemment expliqué à RadioTimes.com comment le film s’inscrivait dans la cinquième saison en 2019. Il n’a révélé aucun détail sur le scénario possible, mais a déclaré que l’équipe avait un « squelette d’une idée de film ». L’acteur a également promis que si le film se produisait, il serait « en quelque sorte lié à [the fifth] saison. »

Il y a eu des spéculations selon lesquelles Elba va de l’avant Luther: le film tout sauf annule ses chances de devenir le prochain James Bond. Beaucoup de fans d’Elba ont fait pression pendant des années pour que l’acteur obtienne le rôle de 007 après que Daniel Craig ait terminé sa course, mais l’avenir de la Lier la franchise reste floue. Dans une autre interview précédente avec Capital XTRA, Elba a suggéré qu’il allait très bien sans James Bond car il est assez heureux avec Luther.

« Je sais que les rumeurs sur Bond m’ont toujours poursuivi », a déclaré Elba. «Écoute, ma mère, ma pauvre maman, elle dit: ‘Un jour, tu vas y arriver! Ne les dérange pas. Ne les dérange pas.’ Je me dis: ‘Maman, tout va bien. Je vais bien. J’ai Luther. ‘ »

Un mois avant Lutherdate de début de production potentielle, Elba peut être vu dans son prochain rôle principal sur grand écran. Il figurera en bonne place dans La brigade suicide, le nouveau film de bande dessinée du scénariste-réalisateur James Gunn, dans le rôle du justicier Bloodsport. Elba devrait également faire partie d’une distribution d’ensemble comprenant Jonathan Majors, Zazie Beetz, Regina King et Lakeith Stanfield dans le prochain film Netflix. Plus ils tombent durement.

« Comme vous le dites, il n’est pas très connu, donc j’ai en quelque sorte retracé son histoire dans le monde de DC », a déclaré Elba à propos de son personnage Bloodsport dans une interview avec Den of Geek. « Il est apparu à certains endroits. Il est plus du type soldat justicier. Il n’aura pas de pouvoirs spéciaux, c’est juste un très bon assassin, en gros. C’était assez cohérent tout au long de son histoire. »

le Luther le film n’est pas encore officiellement éclairé, mais si tout se passe bien, le tournage commencera en septembre. Il s’agit d’une collaboration entre 20th Century Fox TV, BBC Worldwide Productions et Chernin Entertainment. Les producteurs exécutifs aux côtés d’Elba sont Peter Chernin, Julie Gardner, Katherine Pope et Jane Tranter. Cette nouvelle nous vient de Variety.

