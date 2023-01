Le tournage du film communautaire commencera à l’été 2023

L’acteur vedette de »Communauté », Joel Mc Halevient de donner aux fans une mise à jour sur la prochaine adaptation cinématographique de la série comique acclamée, garantissant que le tournage commencera à l’été 2023.

En una entrevista, McHale aseguró que la película de »Community » estaba comenzando su desarrollo con el pie derecho, dando una línea de tiempo sobre la producción cinematográfica que verá al elenco de la serie original reunirse nuevamente, con su grabación programada para comenzar pendant l’été.

« Nous faisons le film ‘Community in June’, alors… Merci de vous en souvenir. » Bien qu’il n’ait pas donné de détails sur le film, il a confirmé que son collègue ancien, ken jeongparticipera à la nouvelle bande.

Cela pourrait aussi vous intéresser : Margot Robbie, ses échecs cinématographiques et ses films les plus réussis

Le film » Community » verrait la plupart des acteurs originaux de la sitcom revenir, y compris Danny Pudi, qui a révélé que les acteurs avaient été en contact pour discuter de la production dans les coulisses. Alison Brie, gillian jacobs Oui Jim rash Ils reviendront de la même manière avec leurs personnages respectifs.

Pour le moment, il n’a pas été confirmé si donald gantier Il reviendra dans le film en tant que Troy Barnes, mais le créateur de « Community » Dan Harmon a révélé qu’il pourrait encore faire partie du film. De la même forme, Chevy Chase et Yvette Nicole Brownqui ont régulièrement participé à la série, ne font pas non plus partie du casting du film, mais Harmon n’a pas exclu de les inclure à l’avenir.

Cela pourrait aussi vous intéresser : Pourquoi Macaulay Culkin n’a pas participé à My Poor Little Angel 3

» Community » était une série qui a acquis une grande popularité en raison de ses personnages intéressants et particuliers, ainsi que de ses thèmes qui critiquaient indirectement la société. La production a aidé Glover, Pudi et les autres à se faire un nom dans le monde du théâtre, en créant une large base de fans.

En septembre 2022, il a été confirmé que « Community » aurait un nouveau film, réalisant l’expression « Six saisons et un film », un dicton connu des fans les plus chevronnés de la série et quelque chose qu’ils exigent depuis le début. le programme s’est terminé en 2015.

Le film »Community » sortira en Paonbien qu’une date de première officielle n’ait pas encore été donnée.