Le tournage du biopic sur Hulk Hogan a été suspendu en raison de scènes de foule, l’écrivain fait l’éloge de Chris Hemsworth

L’écrivain derrière Netflix Biopic sur Hulk Hogan, Jean Pollono, a fait l’éloge de la star principale Chris Hemsworth, le décrivant comme un « grand acteur » pour lequel il aimait écrire. Alors que le projet est actuellement en développement, Pollono ne sait pas quand le film commencera à tourner en raison de la situation mondiale actuelle.

« Ecoute mec, je ne sais pas ce que j’ai le droit de dire à ce sujet. Ils envoient ce script aux gens et ils doivent le lire en deux heures, c’est comme top secret, donc je ne serai pas le gars qui obtient tiré dessus. Mais je vais vous dire, je suis vraiment fier du travail, c’est génial. Venant du théâtre, j’aime écrire pour les acteurs, et Scott Silver, qui a co-écrit ça avec moi qui était comme un mentor au début de ma carrière, certains de mes scripts préférés ont été écrits par lui, donc c’est comme une joie de travailler avec. Mais j’aime écrire pour de grands acteurs, je pense Chris Hemsworth, comme ces gars-là, il est génial. Vous pouvez le rendre drôle et tragique et tout ça. Je suis vraiment excité de voir le film et j’espère – je ne sais pas à quel point ce film serait adapté à COVID car ils ont environ 30 000 personnes dans la foule dans certaines de ces scènes, alors j’espère qu’ils finiront par faire ce. J’ai hâte de le voir un jour. »

Le film Hulk Hogan de Netflix suivra l’ascension de The Hulkster dans les rangs de la lutte au cours des années 1980 et couvrira probablement l’explosion de Hulkamania à la WWF pendant l’ère Rock ‘n’ Wrestling. Le film présentera probablement des représentations d’autres légendes du sport, notamment Roddy Piper, King Kong Bundy, Andre The Giant, Randy Savage, The Ultimate Warrior et Sgt. Abattage. Le projet a été annoncé pour la première fois en février de l’année dernière.

Hemsworth a discuté du niveau de préparation pour la représentation Hulk Hogan dans le passé, l’acteur déjà costaud déclarant qu’il ajouterait encore plus de taille à son grand cadre afin de rendre justice à l’icône de la WWE. « Ce film va être un projet vraiment amusant », a-t-il déclaré. « Comme vous pouvez l’imaginer, la préparation pour le rôle sera incroyablement physique. Je devrai mettre plus de taille que jamais auparavant, encore plus que je n’en ai mis pour Thor. Mis à part son travail dans le gymnase, Hemsworth travaille difficile de tout faire pour sa performance, ajoutant: « Il y a l’accent ainsi que le physique et l’attitude. »

« Je devrai également plonger profondément dans le terrier du lapin du monde de la lutte, ce que j’ai vraiment hâte de faire », a déclaré Chris Hemsworth, avant de noter qu’il se mourra les cheveux en blond et ajoutera même un peu de calvitie. afin de compléter le look de la marque Hogan.

John Pollono est surtout connu pour avoir écrit le drame biographique Plus forte avec Jake Gyllenhaal, avec son prochain film, la comédie dramatique noireSmall Engine Repair avec Jon Bernthal et Shea Whigham qui sortira en salles par Vertical Entertainment le 10 septembre 2021.

