Le tournage de Werewolf by Night de Marvel commence au début de 2022, le synopsis révélé

Il semble que le premier loup-garou du MCU soit presque prêt à faire ses débuts en production avec la nouvelle que le spécial Disney + Halloween Loup-garou de nuit est prêt à démarrer le tournage en février 2022 à Atlanta, en Géorgie. Actuellement, on sait très peu de choses sur ce à quoi ressemblera la spéciale, mais Gael Garcia Bernal a été choisi pour le rôle-titre plus tôt ce mois-ci et apportera un tout nouveau monde à l’univers cinématographique Marvel qui arrivera sur Disney + en octobre 2022. .

Le projet porte le titre provisoire de « Buzzcut » et dans les informations de tournage qui ont annoncé la date de tournage sur Twitter, il y a aussi un court synopsis de l’émission, lisant :

« Un nouveau loup-garou de nuit rôde dans le sud-ouest, mais tout n’est pas comme il y paraît ! Un jeune homme, une malédiction familiale et une expérience impie s’avèrent une combinaison dangereuse pour une petite ville de l’Arizona. Tout ce que le jeune Jake veut, c’est protéger son peuple, mais qui le protégera du monstre à l’intérieur ? »

Il s’agit certainement de plus de détails que ceux disponibles auparavant sur le projet, qui est en développement depuis un certain temps et sera un ajout bienvenu au MCU pour de nombreux fans des incarnations de la bande dessinée de la bête mythologique. Cependant, il n’y a pas encore de mot sur la façon dont l’histoire s’entrelacera avec le reste du MCU, ou si des visages familiers de la franchise feront leur apparition, mais nous ne devrions pas vraiment nous attendre à ce que trop de choses soient révélées si tôt, n’est-ce pas ?

45secondes.fr VIDÉO DU JOUR

Les fans de bandes dessinées auront déjà remarqué que cela confirme que l’émission présentera le scénario de la série de bandes dessinées 2020 et confirme que Jake Gomez sera le Loup-garou de nuit dans cette itération du personnage. Lorsque le projet a été annoncé pour la première fois, il y avait beaucoup de spéculations quant à savoir s’il présenterait l’original Loup-garou de nuit, Jack Russell, un personnage qui est déjà apparu à l’écran dans plusieurs émissions d’animation Marvel telles que Ultimate Spider-Man, Hulk et les agents de SMASH et Le spectacle de l’escouade des super-héros.

Russell était également supposé être le sujet de la tentative de film de 2005 par Robert Nelson Jacobs, mais ce projet est tombé à l’eau et n’a plus entendu parler de lui. En passant à la deuxième version du personnage, le MCU peut présenter le personnage et poursuivre le développement de la diversité de l’univers cinématographique Marvel à l’avenir.

Loup-garou de nuitla date de production de semble suggérer qu’elle sera suivie rapidement par Oeil de faucon retombées Écho, qui a fait allusion au tournage en avril, et Lame, qui, selon les rumeurs, aurait une production estivale rattachée à l’emplacement de la base de tournage domestique de Marvel pour une sortie en 2023.

S’il y a une chose qui est sûre, c’est que Marvel n’a actuellement aucune intention de ralentir sa cadence de production et si quelque chose semble avoir augmenté depuis que tant de projets ont été bloqués en raison des arrêts de Covid des 18 derniers mois. Quoi qu’il en soit, entre les offres Disney+ et les principales sorties en salles, Marvel prend de nouveau une longueur d’avance sur la concurrence, qui peine à suivre.





Jeremy Renner dit que les super pouvoirs de Hawkeye viennent de sa famille La star de Hawkeye, Jeremy Renner, pense que la famille de Clint Barton est la source de ses « superpouvoirs ».

Lire la suite





A propos de l’auteur