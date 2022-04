Le tournage de Twisted Metal a déjà une date selon Anthony Mackie

Studios Playstation

Twisted Metal passera directement de la console de jeu vidéo à la télévision en tant que série et Anthony Mackie a annoncé qu’il y avait déjà une date pour le début de l’enregistrement de l’émission.

© GettyAnthony Mackie jouera dans Twisted Metal

Metal tordu est une franchise de jeux vidéo d’action et de conduite automobile de longue date, elle a débuté en 1995 et compte 8 épisodes dont le dernier a été publié en 2012. C’est l’un des titres les plus populaires, vendu à plus de 5 millions d’exemplaires en Amérique du Nord seulement. Conceptuellement, le jeu est un derby de démolition qui permet l’utilisation de projectiles balistiques, de mitrailleuses, de mines et d’autres types d’armes. Surprise! Il sera adapté en série télévisée.

Anthony Mackyqui joue Falcon et le nouveau Captain America dans le Univers cinématographique Marvelpersonnifiera John Doe dans la série télévisée Metal tordu. Ce personnage est une vieille connaissance des joueurs de Play Station puisqu’il apparaît dans les livraisons de ce titre qui se caractérise par sa violence excessive, une qualité qui atteindra sûrement sa version télévisée.

La série Twisted Metal arrive

Sur le tapis rouge de la remise des prix Prix ​​CMT l’acteur a eu l’occasion de plaisanter capitaine amérique 4 et a dit qu’il se préparait pour ce rôle en mangeant beaucoup de légumes et de poitrines de poulet, mais il a également avancé que « Ça va bientôt commencer à rouler » le spectacle tant attendu basé sur la franchise de jeux vidéo Metal tordu. On ne sait pas encore grand-chose de l’intrigue de l’émission télévisée.

Anthony Macky est reconnu dans le monde de l’industrie hollywoodienne pour sa participation au Univers cinématographique Marvel où remplacera Chris Evans comme le nouveau Captain America. Cela s’est produit lors des événements de la série Le faucon et le soldat de l’hiver. La carrière de l’acteur comprend des titres tels que 8 Mile, Pain and Gain, Zone à risque, El Banquero Oui Les Trois Mauvais Rois.

Metal tordu a tout prêt pour passer à la télévision grâce à Studios Playstationla division qui a pour tâche d’adapter les franchises les plus importantes de la marque, comme elle l’a fait avec InexploréProtagonisée par Tom Holland. Maintenant, ce nouveau projet basé sur un autre jeu vidéo arrivera aux États-Unis sur la plateforme de streaming gratuite paon.

