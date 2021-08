Le tournage de The Marvels a commencé, Brie Larson propose la mise à jour de Captain Marvel 2

Il ne se passe pas une semaine sans qu’un autre film Marvel ne commence à tourner, et cette fois c’était au tour du capitaine Marvel elle-même, Brie Larson, de confirmer qu’elle avait commencé à filmer lors de sa prochaine sortie en tant que partie intégrante du La gamme de MCU, Les Merveilles. S’exprimant dans une interview pour Sirius XM, l’actrice a déclaré qu’elle avait actuellement beaucoup de débuts pour se rendre sur le plateau pour le tournage de chaque jour, et elle a également partagé quelques informations sur les décors avec lesquels elle travaille.

Brie Larson (Capitaine Marvel) CONFIRME qu’elle est en train de filmer LES MERVEILLES, et parle de ce que ça fait de filmer ! ?? pic.twitter.com/ieuUDOD4Xz – Les nouvelles des merveilles (@marvelsupdates) 10 août 2021

Brie Larson a déclaré: « Ils ne ressemblent à rien d’autre. Des décors énormes. Un grand nombre de personnes sur le plateau. Beaucoup de spécialistes, c’est une expérience vraiment unique. Je suis un grand fan de Disneyland, donc pour moi, j’ai l’impression d’aller à mon propre Disneyland privé chaque jour. Parce qu’ils construisent tous ces mondes insensés que personne d’autre ne connaît, que personne d’autre ne peut voir. Vous le verrez quand le film sortira mais pour l’instant c’est juste le mien. Je Je suis dans des décors plus grands que vous ne pouvez l’imaginer en ce moment. C’est vraiment spécial. «

Ce qui a commencé comme simplement Captain Marvel 2 a changé de titre en Les Merveilles une fois que la liste des projets Marvel de Disney est devenue plus connue l’année dernière. Avec des séries télévisées Mme Marvel prévu pour la première à la fin de l’année, ou peut-être maintenant à la fin de l’année, et présenter Kamala Kahn d’Inman Vellani dans le MCU, et WandaVision ayant donné à Monica Rambeau ses propres super-pouvoirs, Les Merveilles va être une équipe de proportions puissantes quand il arrivera en novembre 2022.

Le film est actuellement assis comme un autre inconnu en termes d’intrigue ou de distribution en dehors des trois principaux rôles féminins. Il a été suggéré que Jude Law serait de retour pour reprendre son rôle de Yon_Rogg, mais c’est loin d’être confirmé pour le moment. Avec la vague actuelle de films Marvel servant soit d’introduction à de nouveaux personnages, tels que Éternels, ou alors Shang-Chi et la légende des dix anneaux, ou étant lié à l’expansion du multivers, comme c’est le cas pour Spider-Man : Pas de chemin à la maison et Docteur étrange dans le multivers de la folie, il est difficile de voir où Les Merveilles s’intégrera dans ces thèmes.

Une chose à laquelle on s’attend est qu’après avoir fortement présenté les Skrulls dans Capitaine Marvel, la séquelle est probablement liée à la Invasion secrète Des séries télévisées dont nous savons qu’elles arrivent actuellement. Comme pour tout ce que fait Marvel, il y aura sans aucun doute d’autres liens, soit directement dans le film, soit sous forme de scènes post-crédit qui n’ont pas encore été révélées, mais d’ici là Les Merveilles sortira dans les cinémas dans plus d’un an, il y aura beaucoup plus de réponses, et bien sûr un ensemble de questions différent, pour garder les fans captivés par ce qui va arriver. Les Merveilles est actuellement prévu pour la première dans les salles le 11 novembre 2022.

Sujets : Capitaine Marvel 2, Capitaine Marvel