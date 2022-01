Le tournage de Tales of The Walking Dead commence la semaine prochaine en Géorgie

La série dérivée de Walking Dead, Tales of The Walking Dead, apportera de nouveaux formats et de nouvelles histoires à l’univers de TWD.

Tandis que Les morts qui marchent les fans commencent à perdre espoir de voir le légendaire spin-off du film Rick Grimes, la dernière série dérivée, Contes de The Walking Dead, commencera le tournage la semaine prochaine en Géorgie. Sur les traces de Craindre le mort-vivant et le récemment terminé Walking Dead: World Beyond, Contes de The Walking Dead élargira encore l’univers de la télévision et a déjà été suggéré comme un tout nouveau type de série, qui ne suivra pas le format de ses prédécesseurs et les fans peuvent s’attendre à une expérience de visionnement différente de l’émission.

Il n’y a pas beaucoup d’informations actuellement connues sur le Contes de The Walking Dead série dérivée, qui a été annoncée au début de l’année dernière, mais il a été suggéré que la série sera un projet expérimental qui sera utilisé pour essayer différents formats tels que l’animation comme moyen de raconter de nouvelles histoires de zones inédites de Les morts qui marchent univers. Avec d’autres retombées déjà envisagées liées à la série phare, comme une émission centrée sur Carol et Daryl, ce sera l’un des seuls projets de style « one-shot » à avoir été diffusé à la télévision dans le monde rempli de zombies.

Le Gainesville Times a publié des informations sur le tournage de la nouvelle émission, notant que pour un don de 30 000 €, le comté de Hall autorisait l’utilisation d’une propriété au 5711 Holiday Road à Buford, qui verra les morts-vivants envahir le 18 janvier. Un parking sur place comprend un faux bâtiment Mini Mart et un restaurant mexicain appelé « 2 Panchos », ce qui semble suggérer que le tournage effectué ici sera axé sur un seul lieu et des personnages spécifiques. Selon le rapport, le tournage commencera la semaine prochaine et durera environ 53 jours. Après le tournage, les bâtiments seront démantelés et le site fera place à une nouvelle caserne de pompiers du comté de Hall.

Tales of The Walking Dead apportera quelque chose de nouveau à la franchise de longue date







La série verra Les morts qui marchent et Craindre le mort-vivant Le producteur et scénariste Channing Powell joue le rôle de showrunner et a précédemment déclaré à propos du nouveau projet : « J’ai commencé en tant que fan de Les morts qui marchent et ont fini en tant que showrunner de ce qui sera, espérons-le, l’un de ses spin-offs les plus uniques. C’est fou et je suis tellement reconnaissant envers AMC et Scott [Gimple] pour m’avoir soutenu, moi et mes écrivains, pendant que nous repoussions, tirions et poussions les limites de cet univers pour vous apporter quelque chose de nouveau et d’inattendu, tout en continuant, espérons-le, à ce que le public principal aimait tant dans l’émission phare. »

Contes de The Walking Dead semble s’assurer qu’il apporte quelque chose de moins cohérent et moins défini à l’univers, avec des histoires uniques, racontées de manière unique et expérimentale. Alors que de nombreux fans ont abandonné Les morts qui marchent il y a quelques années, ceux qui s’y sont tenus et continueront de le faire jusqu’à la fin apprécieront certainement le changement de rythme et de format plutôt qu’une simple histoire longue et longue qui avance péniblement, reprenant les mêmes vieilles intrigues. La série devrait faire ses débuts sur AMC plus tard cette année.





