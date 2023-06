Le tournage de Mission: Impossible 8 s’arrête alors que le film de Tom Cruise trouve enfin un obstacle impossible à surmonter

De nombreux films ont connu des difficultés au cours des dernières années, avec les arrêts constants du tournage de la pandémie de Covid et des sorties retardées. Ayant subi l’un des plus gros retards avec la sortie de Top Gun : Maverick, Tom Cruise est maintenant prêt à apporter son autre offre repoussée de Mission : Impossible – À l’estime, première partie au cinéma cet été. Cependant, lorsqu’il s’agit de Dead Reckoning, deuxième partiele héros d’action va avoir une fois de plus été puni, cette fois par la grève de l’écrivain WGA.





MI directeur de franchise Christophe McQuarrie a exprimé sa frustration alors qu’un autre barrage routier massif a interrompu le tournage du prochain épisode de la série, et tout comme la pandémie de Covid, personne ne sait actuellement quand les choses pourront recommencer. Dans la dernière édition d’Empire Magazine, McQuarrie a abordé ce qu’il a appelé la série de retards « incessants » qui ont frappé la production du film en deux parties que l’on pense être le dernier de Tom Cruise dans le rôle d’Ethan Hunt. Le réalisateur a déclaré :

« C’est implacable. Derrière chaque tsunami se cache un autre tsunami. Nous vivons dans un état de sensibilisation aux tsunamis 24 heures sur 24. C’est exactement ce que nous faisons. »

Le réalisateur a confirmé que le film est actuellement tourné à 40%, ce qui signifie qu’il reste encore du chemin à parcourir une fois que le tournage pourra reprendre. Le film ayant fixé sa date de sortie à l’été 2024, il pourrait y avoir une autre vague de changements vers les calendriers de sortie au cinéma dès que l’industrie saura réellement quand elle pourra redémarrer pour la deuxième fois en quelques années seulement.

Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One livrera certaines des plus grandes cascades de la franchise

Le Mission impossible franchise a pratiquement reflété la Rapide furieux La série, après avoir été un succès raisonnable au box-office, a pris presque impossible de se remettre de la glissade, puis est revenue plus forte que jamais dans ses derniers versements. En ce qui concerne la septième sortie d’Ethan Hunt de Tom Cruise, il semble que ce soit sur le point d’être l’une de ses missions les plus importantes et les plus dangereuses à ce jour… et ce n’est que pour Cruise effectuant les cascades.

Comme la plupart des films de l’acteur, Cruise était plus qu’heureux de se lancer dans le rôle de Hunt, littéralement dans certains cas, pour s’assurer que si c’est la franchise qui touche à sa fin, alors elle sort avec un bang et non un gémissement. Cela a inclus Cruise sautant d’avions, se battant au sommet de trains à grande vitesse et de nombreuses explosions et fusillades pour démarrer.

En plus des cascades épiques, M:I7 aura également une durée d’exécution tout aussi épique de 156 minutes, testant la vessie ainsi que les nerfs. Que cela en vaille la peine, c’est quelque chose que nous découvrirons le 12 juillet, lorsque le film éclatera enfin dans un calendrier de sorties estivales volumineux. Cruise peut-il en retirer un autre Top Gun : Maverick box-office de style pour une deuxième année? Ce serait probablement beaucoup plus crédible que certaines de ses cascades exagérées.