Le tournage de l’émission télévisée Chucky débute, la série Child’s Play sera diffusée cet automne sur Syfy

Ce n’est pas une blague. Chucky est officiellement hors service. Et, très probablement, tuer. Syfy et le créateur de la franchise Don Mancini ont annoncé que le prochain Un jeu d’enfant L’émission de télévision a lancé la production. Le tournage est maintenant en cours sur la série, qui se déroulera dans le même univers que la franchise d’horreur de longue date. De plus, le réseau a révélé que l’émission sera diffusée sur les ondes cet automne, amenant l’icône slasher sur le petit écran pour la première fois.

Le spectacle est en cours depuis un certain temps maintenant. Il sera diffusé sur Syfy et USA Network. Il reprendra après les événements de Cult of Chucky en 2017. Cela n’aura rien à voir avec le Un jeu d’enfant redémarrage du film qui a été publié par MGM en 2019. Parce que les droits ont été divisés à un moment donné, il existe essentiellement deux versions concurrentes de la franchise en cours. Don Mancini, sur Twitter, a annoncé que le tournage avait commencé. Voici ce qu’il avait à dire.

« Ce n’est pas une blague du poisson d’avril. #Chucky la série est officiellement en production et arrive sur USA Network et Syfy cet automne. Si vous ne pouvez pas attendre aussi longtemps … regardez le marathon du film Chucky diffusé toute la journée aujourd’hui sur Syfy! «

Mis à part Brad Dourif, qui revient pour exprimer à nouveau la poupée tueuse, le casting comprend Zackary Arthur (Transparent), Teo Briones (Cliquet), Alyvia Alyn Lind (Aube), Bjorgvin Arnarson (Le septième jour) et Devon Sawa (Destination finale). De plus, Jennifer Tilly reviendra sous le nom de Tiffany Valentine, après être apparue dans plusieurs des films précédents. De plus, Fiona Dourif reprendra son rôle de Nica Pierce. Nica était au centre des deux entrées les plus récentes de la franchise, Curse of Chucky et Cult of Chucky.

Chucky se déroule dans une petite ville américaine apparemment idyllique qui est plongée dans le chaos total lorsqu’une poupée se présente à une vente de garage locale. Une fois que les gens commencent à être assassinés, les sales secrets et les hypocrisies de la ville sont révélés. Il a également été promis que la série plongerait dans l’histoire d’origine inconnue du personnage principal. Nous avons eu un petit aperçu de la vie de Charles Lee Ray en tant que tueur humain avant que son âme ne soit transférée dans la poupée emblématique au début de l’original. Un jeu d’enfant. Mais, pour la plupart, son histoire d’origine n’a pas été explorée dans les films. La série tirera enfin le rideau.

La franchise a débuté en 1988 avec Un jeu d’enfant, qui a été écrit par Don Mancini. Une série de suites a suivi. À ce jour, en comptant le redémarrage de 2019, huit films au total ont été produits. Les films ont rapporté plus de 217 millions de dollars au box-office mondial. Curse of Chucky et Cult of Chucky, cependant, ont été diffusés directement en vidéo. Don Mancini produit aux côtés de David Kirschner, Harley Peyton, Nick Antosca et Alex Hedlund. Mancini dirige également le premier épisode. Chucky n’a pas encore fixé de date de première ferme. Nous ne manquerons pas de vous tenir au courant au fur et à mesure que de plus amples détails seront disponibles. Cette nouvelle nous parvient via Syfy Wire.

Sujets: Childs Play