Le tournage de la série The Last of Us de HBO est terminé

C’est un enveloppement Le dernier d’entre nous. En travaux chez HBO, Le dernier d’entre nous est une adaptation live-action du jeu vidéo du même nom avec Pedro Pascal et Bella Ramsey dans les rôles principaux. Craig Mazin, qui écrit et produit la série aux côtés de Neil Druckmann, a révélé samedi que le tournage était officiellement terminé pour la première saison de l’émission avec un message d’annonce sur Twitter.

Le dernier d’entre nous se déroule dans un monde post-apocalyptique ravagé par une contagion capable de transformer les humains en sauvages assoiffés de sang. Pascal joue le rôle de Joel, un survivant endurci engagé pour faire passer en contrebande une adolescente Ellie (Ramsey) à travers les États-Unis tout en évitant les mutants et les mauraudeurs mortels. Gabriel Luna joue également dans Tommy, le frère de Joel, avec d’autres membres de la distribution, dont Merle Dandridge, Jeffrey Pierce, Anna Torv, Nick Offerman, Storm Reid et Nico Parker.

FILM VIDÉO DU JOUR

Car Le dernier d’entre nous avait été un tel succès auprès des joueurs, il y avait eu des tentatives pendant des années pour faire décoller une adaptation avant que HBO ne la réalise enfin. La série sera la première série HBO basée sur un jeu vidéo. Il provient de Sony Pictures Television, PlayStation Productions, Naughty Dog, The Mighty Mint et Word Games. Druckmann, qui a écrit et réalisé le jeu vidéo acclamé, s’est associé à Tchernobyl créateur Mazin pour développer l’adaptation en direct.

The Last of Us s’inspire d’un jeu vidéo

HBO

Pedro Pascal a taquiné que la série serait assez fidèle à son matériel source. Par Comicbook.com, il a récemment qualifié la série de « déchirante » et a noté qu’elle avait totalement cela Le dernier d’entre nous ambiance avec l’émission télévisée « couverte de clickers et de spores ». Comme le dit l’acteur :

« Il est couvert de cliquetis et de spores, et des éléments de l’Alberta, et nous passons un moment incroyable. C’est totalement déchirant. Et je ne sais pas si nous y arriverons, mais ça en vaudra vraiment la peine. C’est incroyable. Et je passe un moment incroyable. Je ne sais pas si j’y arriverai. »

Craig Mazin a également expliqué précédemment comment le but de la série est de divertir Le dernier d’entre nous fans d’une manière différente par rapport au jeu vidéo original. Bien que la série s’inspire fortement des jeux, les commentaires de Mazin suggèrent également que les téléspectateurs pourront apprécier l’histoire d’une manière très différente lorsqu’ils pourront se détendre et l’assimiler au contrôle de l’action à chaque étape du chemin. .

« Ce n’est pas pour te garder amoureux de Le dernier d’entre nous, c’est pour vous faire retomber amoureux de The Last of Us d’une manière différente. C’est une manière passive, dans le sens où vous l’intégrez, vous ne le jouez pas. Mais vous vivez plus avec plus de personnages de plus de façons. Et je pense que nous avons quelque chose de bien en cours. »

Le dernier d’entre nous n’a pas de date de première fixée pour le moment.