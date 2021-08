Le tournage de la saison 4 de Stranger Things est presque terminé, une grande nouvelle est imminente

Filmer sur Choses étranges La saison 4 devrait terminer le tournage dans moins de deux semaines selon le producteur de la série Shawn Levy. Mieux encore, un nouveau teaser de la saison à venir est également promis pour arriver avec la fin du tournage. Ce n’est pas tout à fait la même chose qu’une date de sortie officielle, mais c’est toujours une excellente nouvelle pour les fans qui attendent avec impatience la saison 4, car la fin du tournage ne peut que signifier que les nouveaux épisodes ne peuvent pas être trop loin.

« J’ai été, avec le [Duffer] frères, nous l’avons en quelque sorte tagué et dirigé pas plus tard que maintenant. Donc pas tout à fait terminé le tournage. [We’ll be done] de façon imminente », Shawn Levy a récemment dit, par Collider. « Tout ce que je peux dire, c’est qu’au moment où cela sera diffusé, nous aurons au moins donné au monde un terrain de jeu. Et je ne suis pas autorisé à en dire plus. D’ici là gars libre sort le 13 août, une partie de cette réponse sera connue. »

La réponse de Levy est à peu près aussi cryptique que ce qui se passe dans la ville de Hawkins, le producteur exécutif a offert quelques éclaircissements. Il a déclaré que l’annonce de la fin du projet viendra avec « un petit avant-goût de quelque chose », mais pas une bande-annonce complète. Aucun autre indice n’a été donné, mais cela pourrait signifier que nous pourrions obtenir un autre bref teaser vidéo ou un autre type d’aperçu de la saison 4 de Stranger Things.

Cela fait également écho aux commentaires faits par Levy dans une conversation séparée avec Variety. Il a noté que la nouvelle saison « arrivait assez tôt », ajoutant qu’une annonce de la date de sortie arriverait également « assez bientôt ». Il a également taquiné que l’attente en vaudrait la peine car Choses étranges la saison 4 est plus grande que tout ce que les fans ont vu de la série au cours de ses trois premières saisons.

« J’ai tourné en Lituanie juste avant la pandémie. Nous avons tourné en Géorgie, en Lituanie et au Nouveau-Mexique, il suffit donc de dire que la saison 4 est tentaculaire », a-t-il déclaré. « C’est visuellement et narrativement très ambitieux, beaucoup plus ambitieux que les trois saisons précédentes. Le retard est dû en grande partie à COVID et au rythme auquel nous devons travailler pour le faire en toute sécurité, mais il se trouve aussi que c’est la saison que nous a choisi d’aller beaucoup plus grand. C’est l’ampleur de cette saison et les multiples décors de la saison 4. «

Nous avons eu notre premier teaser de la quatrième saison en février 2020. Sans offrir plus de contexte, le clip révèle le retour de David Harbour en tant que Hopper, seulement maintenant, il est détenu en captivité dans une prison russe. En mai 2021, un deuxième teaser a été publié, offrant notre premier aperçu du retour de Millie Bobby Brown en tant que Eleven. Le tournage étant bientôt dans la boîte, il est plus que probable que nous ayons bientôt d’autres aperçus, car Levy semble prometteur.

Netflix n’a pas publié de date de début ni même de fenêtre pour Choses étranges saison 4. La bonne nouvelle est que le tournage est presque terminé et que les mises à jour devraient commencer à arriver rapidement peu de temps après. En attendant, vous pouvez regarder les trois premières saisons maintenant sur Netflix. Cette nouvelle nous vient de Collider.

