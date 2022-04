Le tournage de la saison 3 de Mandalorian est terminé, confirme Carl Weathers

Le Mandalorien La saison 3 a enfin terminé le tournage, ouvrant la voie à un retour plus tôt que prévu de Grogu et Din Djarin. Après qu’une publication Instagram maintenant supprimée par le département de maquillage de la série ait envoyé les fans dans une frénésie, Carl Weathers, qui joue Greef Karga dans la série et sert de réalisateur, a officiellement confirmé la nouvelle via son compte Twitter. « Et quelle saison de MERVEILLEUSE ! » la Rocheux étoile a écrit.

Situé après les événements de Le retour du Jedi, La Mandalorien est la première série d’action réelle de la Guerres des étoiles franchise et suit Din Djarin, un chasseur de primes solitaire de la planète Mandalore, alors qu’il tente d’unir le jeune Jedi Grogu avec son espèce. Pedro Pascal joue le personnage principal, avec Giancarlo Esposito, Carl Weathers et anciennement Gina Carano dans des rôles de soutien. Créé par Jon Favreau et Dave Filoni, Le Mandalorien a été un succès sensationnel pour Disney et a engendré plusieurs séries dérivées comme Le livre de Boba Fett et le prochain Ahsoka.

Saison 2 de Le Mandalorien créé fin 2020 et a apparemment racheté Guerres des étoiles pour les fans qui ont été ébranlés par la trilogie de la suite. Les Mandaloriensla saison 2 a fait monter les enchères et a présenté les personnages préférés des fans de le Guerre des clones comme Ahsoka Tano (Rosario Dawson) et Bo-Katan Kryze (Katie Sackhoff). Et la finale a mis le feu à Internet, avec Mark Hamill lui-même faisant une apparition en tant que jeune Luke Skywalker pour prendre Grogu comme apprenti.

Pascal, Hamill et Dawson ont également repris leurs rôles dans Le Livre de Boba Fett. La série a réuni Grogu avec Din Djarin, nous donnant une idée de ce à quoi s’attendre Le Mandalorien saison 3. Djarin brandit désormais le Darksaber, une arme dont le propriétaire détient le pouvoir d’unir les nombreux clans de Mandalore. Le Darksaber est convoité par Bo-Katan, et son conflit avec Djarin sera probablement un arc central de la saison 3. Grogu a choisi la compagnie de Djarin plutôt que d’apprendre les manières Jedi dans une décision inattendue. Reste à voir comment cela se passe.

Les saisons précédentes de Le Mandalorien ont été créées en novembre et décembre, et avec la saison 3 maintenant en post-production, nous pouvons supposer que l’émission fera ses débuts sur Disney + en 2022 uniquement si la pandémie ne cause aucun retard.

Disney et Lucasfilm semblent penser que l’avenir de Star Wars est à la télévision





Cela fait deux ans et demi que Star Wars : L’Ascension de Skywalker a conclu la saga Skywalker de quatre décennies. Réalisé par JJ Abrams et Rian Johnson Guerres des étoiles La trilogie de la suite n’a pas été aussi appréciée par les fans que Disney l’espérait probablement lors de l’acquisition de la franchise. Alors que la productrice Kathleen Kennedy est restée fidèle aux décisions controversées de l’intrigue dans la trilogie de la suite, nous n’en avons pas encore vu d’autre Guerres des étoiles film. Ceux qui étaient en développement à l’époque, comme celui de Patty Jenkins Escadron Rogue, ont également été retardés ou mis en veilleuse.

Cela signifie-t-il que Disney et Lucasfilm ont abandonné leur Guerres des étoiles des plans impliquant le grand écran? Il semble bien que oui, surtout après le succès de la Mandalorien. Kennedy a également indiqué que Disney + est l’avenir de Guerres des étoiles. Le format épisodique permet une meilleure narration.

Nombreuses Guerres des étoiles Des séries télévisées sont actuellement en développement. Le Livre de Boba Fett, avec Temuera Morrison et Ming-Na Wen, créée en décembre dernier. Ewan McGregor fait son retour dans et en tant que Obi Wan Kenobi, lancé sur Disney + le 27 mai. Hayden Christensen reviendra également en tant que Dark Vador dans la série. UNE Un voyou série préquelle, Andoravec Diego Luna, sortira sur Disney+ en août. Guerres des étoiles les fans ont beaucoup à attendre en 2022.





