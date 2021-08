Le tournage de la saison 3 de Mandalorian commence le mois prochain, déclare Carl Weathers

Le Mandalorien commence le tournage de la saison 3 le mois prochain selon Carl Weathers, l’un des acteurs de la série qui confirme également qu’il sera à nouveau réalisateur. Dans le coup Guerres des étoiles série sur Disney +, Weathers a été présenté dans le rôle récurrent de Greef Karga, chef d’une guilde de chasseurs de primes. L’acteur a également réalisé l’épisode de la saison 2 « Chapitre 12 : Le siège ».

Par Fandom Spotlite, Weathers est récemment apparu à Steel City Con où il a fourni une mise à jour sur The Mandalorian saison 3. L’acteur préféré des fans a confirmé que Greef Karga sera certainement de retour dans la troisième saison, alors préparez-vous à voir plus de Weathers dans le prochain épisodes. Derrière la caméra, Weathers prendra à nouveau place dans le fauteuil du réalisateur, bien qu’on ne sache pas exactement combien d’épisodes il dirigera.

« Et maintenant, nous allons commencer une nouvelle saison de Le Mandalorien, au cours du mois suivant », Carl Météo a expliqué, révélant que le projet est sur la bonne voie pour commencer le tournage en septembre. Il a ajouté: « Ouais. Et je peux être devant [the] caméra à nouveau, et je peux à nouveau diriger. «

Cela semble être conforme aux rumeurs selon lesquelles Le Mandalorien reviendra à Disney + avec la saison 3 en 2022. Ce qui est intéressant dans le calendrier de tournage, c’est que la star de la série Pedro Pascal est actuellement en train de filmer pour le rôle principal dans l’adaptation en série du jeu vidéo par HBO. Le dernier d’entre nous. Étant donné que le personnage de Pascal, Din Djarin, est principalement masqué tout au long de la série, il semble probable que des remplaçants seront utilisés sur le plateau pendant la pause physique de l’acteur. Cette méthode a été utilisée pour filmer des scènes avec Din dans le passé lorsque Pascal était autrement occupé.

Bien que nous sachions que Gina Carano ne reviendra pas en tant que Cara Dune, plusieurs autres personnages des deux premières saisons reviendront. Giancarlo Esposito, qui incarne le méchant Moff Gideon dans la série, a également récemment confirmé son retour pour la saison 3. À GalaxyCon Raleigh, Esposito a noté comment Le livre de Boba Fett, la série dérivée, également récemment tournée avec Le Mandalorien prochain sur la gamme. Notant qu’il sera de retour en tant que Moff Gideon, Esposito a déclaré que « ils commenceront bientôt la saison 3 ».

« Nous n’avons jamais à attendre Pedro », a ajouté l’acteur à propos de l’absence de Pascal sur le plateau, en raison de Le dernier d’entre nous. « Je ne peux pas parler à [if he’ll be unmasked in season 3]. Je veux dire, je sais qu’il aimerait être plus sans casque, mais vous savez, son travail est d’être dans le casque. Tu sais ce que je veux dire? C’est l’affaire. »

Il semblerait que le plan soit pour Le Mandalorien pour revenir pour la saison 3 en 2022, mais une date de première officielle n’a pas encore été annoncée. En attendant, les fans peuvent désormais regarder les deux premières saisons sur Disney+. Avant la troisième saison, Guerres des étoiles les canettes peuvent s’attendre à voir la série dérivée Le livre de Boba Fett quand il sortira sur Disney + en décembre 2021. Une autre série dérivée suivant Rosario Dawson dans le rôle d’Ahsoka est également en préparation. Cette nouvelle nous vient de Fandom Spotlite.

