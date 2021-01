Le tournage de la saison 3 de Mandalorian commence en avril après les enveloppements du livre de Boba Fett

Disney et Lucasfilm vont de pair avec le Guerres des étoiles galaxie sur Disney +. The Mandalorian la saison 2 a récemment terminé sa course épique, laissant peut-être des fils en suspens pour être repris à l’avenir. Un grand nombre d’autres émissions de télévision au sein de la franchise sont en cours, y compris Le livre de Boba Fett, qui tourne actuellement. Maintenant, nous avons appris que The Mandalorian La saison 3 devrait commencer à tourner dans un avenir pas trop lointain, la production devant débuter en avril.

Selon une nouvelle liste de production de la Film & Television Industry Alliance, The Mandalorian Le tournage de la saison 3 est prévu pour le 5 avril 2021. Le tournage aurait lieu à Los Angeles, en Californie. Cela a du sens car le spectacle utilise une scène unique connue sous le nom de « The Volume » pour la production, ce qui élimine beaucoup le besoin d’être sur place. Cela correspond également aux commentaires du producteur exécutif Jon Favreau sur la question, car il a déclaré que la série commencerait à tourner après Le livre de Boba Fett emballé. Depuis que cette émission est en tournage maintenant, et ce depuis plusieurs semaines, cette chronologie semble fonctionner.

Beaucoup reste mystérieux à propos de l’émission à l’approche de sa troisième saison. La finale de la saison 2 a changé la donne à tous égards. Non seulement un certain Guerres des étoiles la légende fait une apparition très inattendue mais toute la dynamique de la série a changé. C’était auparavant une quête. Le Mando de Pedro Pascal a été conduit en sauvant Baby Yoda, alias Grogu, et en réunissant l’adorable extraterrestre avec les Jedi. Cela a été accompli. Alors maintenant il semble The Mandalorian devra survivre sans Baby Yoda, tout en donnant à Mando autre chose pour occuper son temps.

Ce que nous savons avec certitude, c’est qu’il y aura beaucoup de choses à faire pour le spectacle. D’une part, Mando est maintenant en possession du Darksaber après l’avoir remporté au combat contre Moff Gideon. Pourtant, Bo-Katan le voulait pour qu’elle puisse assumer le trône de Mandalore. Cela va compliquer les choses. De plus, il se passe beaucoup de choses dans les vestiges de l’Empire dont nous devons en apprendre davantage. Comme pourquoi Moff Gideon voulait le sang de Grogu en premier lieu. Sans oublier que Mando n’a plus de vaisseau et s’est fait pas mal d’ennemis au cours de son voyage.

À part The Mandalorian saison 3, beaucoup de Guerres des étoiles arrive à Disney +. Encouragé par le succès de la série, Disney va de l’avant avec une foule de retombées et de nouveaux spectacles. Ceci comprend Andor, Obi Wan Kenobi, Ahsoka, Rangers de la Nouvelle République, L’acolyte, Des visions et le précité Le livre de Boba Fett, qui devrait arriver en décembre. Nous recevons également plus de films, avec Patty Jenkins (Wonder Woman 1984) réglé sur direct Escadron de voleurs, qui sortira en salles en décembre 2021. Nous ne manquerons pas de vous tenir au courant au fur et à mesure que de plus amples détails seront disponibles. Cette nouvelle nous parvient via la Film & Television Industry Alliance.

JUSTE MAINTENANT: la saison 3 de « The Mandalorian » commencera le tournage le 5 avril 2021 -> https://t.co/QKFta5N5vfpic.twitter.com/oEWBm8KGCl – Herb Scribner (@HerbScribner) 26 janvier 2021

Sujets: The Mandalorian, Boba Fett, Star Wars, Disney Plus, Streaming