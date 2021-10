Le tournage de la saison 3 de Mandalorian aurait commencé sans Pedro Pascal

Le mot est que la saison 3 de Le Mandalorien a commencé le tournage. Bien qu’aucune annonce officielle n’ait été faite par Disney, un nouveau rapport du Guerres des étoiles l’initié Bespin Bulletin affirme que le tournage a en fait commencé la semaine dernière avec des plans pour tourner jusqu’à la fin mars. Le rapport note également que Pedro Pascal n’est pas sur place pour tourner des scènes en tant que Din Djarin, mais ce n’est pas surprenant car il tourne actuellement HBO. Le dernier d’entre nous séries.

Le nouveau rapport est logique, car il y a eu des rumeurs de Le Mandalorien laminage des caméras à nouveau très bientôt. Le livre de Boba Fett, une série dérivée pour Le Mandalorien, a terminé le tournage plus tôt dans l’été, tandis que le film d’Ewan McGregor Obi Wan Kenobi la série a également été emballée. Récemment, Mando La star Giancarlo Esposito a également taquiné que la saison 3 serait tournée de manière imminente.

« Ils viennent de terminer le tournage Boba Fett et bientôt ils commenceront la saison 3 [of The Mandalorian] », a déclaré Esposito à GalaxyCon Raleigh. Si nous verrions davantage le visage de Din Djarin au cours de la troisième saison, Esposito a ajouté: « Je ne peux pas en parler. Je veux dire, je sais qu’il aimerait être plus sans casque, mais vous savez, son travail est d’être dans le casque. Tu sais ce que je veux dire? »

De plus, Esposito a noté qu’ils « n’ont jamais à attendre Pedro » pour se mettre en place car son personnage est toujours masqué. Au cours des saisons précédentes, la série a déjà utilisé des artistes remplaçants dans la tenue de Din Djarin lorsque Pierre Pascal n’a pas été en mesure de le faire personnellement pour définir. Il sera assez occupé à aller de l’avant car il est toujours en train de filmer Le dernier d’entre nous, il semblerait donc que les remplaçants seront utilisés plus souvent dans la saison 3. Si tel est le cas, Pascal aimera travailler sur l’ajout de voix off ultérieurement.

Lors d’une autre apparition à Steel City Con, Carl Weathers a fourni une autre mise à jour en révélant qu’il retournerait travailler sur l’émission des deux côtés de la caméra. En août, l’acteur de Greef Karga a déclaré : « Nous allons commencer une nouvelle saison de Le Mandalorien, dans le mois suivant. Oui. Et je peux à nouveau être devant la caméra, et je peux à nouveau réaliser. »

Le Mandalorien a été un succès retentissant pour Disney + et la franchise Star Wars depuis sa création en 2019. Avec Pedro Pascal en tant que personnage principal, la série suit un chasseur de primes solitaire en fuite alors qu’il escorte et protège « The Child », alias Grogu, alias Baby Yoda, le personnage phare de la série. La série est pratiquement universellement appréciée par Guerres des étoiles fans, et ce n’est pas une tâche facile compte tenu de la quantité de critiques qui ont tourmenté les films récents.

Pour l’instant, il n’y a pas de date de sortie pour la saison 3 de Le Mandalorien, mais il devrait arriver dans le courant de 2022. Pour l’instant, les fans peuvent revenir en arrière et regarder les deux saisons originales sur Disney +. D’ici là, les fans peuvent également s’attendre à la première Mando série dérivée pour aider à maintenir l’attente lorsque Le livre de Boba Fett premières sur Disney + le 29 décembre 2021. Cette nouvelle vient de Bespin Bulletin.

