Le tournage de la saison 2 d’Outer Banks est terminé

Faites vos valises et préparez-vous à retourner à l’OBX car Outer Banks la saison 2 a officiellement terminé le tournage.

La série à succès Netflix a diffusé sa première saison en avril 2020, juste à temps pour que nous puissions tous vivre nos rêves d’été 2020 par procuration à travers John B et le reste des Pogues. Maintenant, il semble que la saison 2 soit sur le point de servir de toile de fond à l’été 2021.

Outer Banks La saison 2 devrait reprendre là où la saison 1 s’est arrêtée, avec John B (Chase Stokes) et Sarah Cameron (Madelyn Cline) se retrouvant aux Bahamas après avoir survécu à une énorme tempête.

Le casting est à la Barbade depuis quelques semaines, filmant les derniers morceaux de la nouvelle saison. Chase et Madelyn ont été rejoints par le reste des Pogues – Madison Bailey (Kiara), Jonathan Daviss (Pope) et Rudy Pankow (JJ) – ainsi que d’autres membres clés de la distribution, notamment Drew Starkey (Rafe) et Charles Esten (Ward).

Outer Banks saison 2 a terminé le tournage. Image: Netflix

Partageant les dernières nouvelles sur Instagram, le casting a partagé un tas de photos du tournage de la saison 2. Chase a célébré la clôture avec un message sincère aux acteurs et à l’équipe de la série: « Quel travail d’amour cette saison a été. Au meilleur équipage de cette entreprise. Merci. Vous avez combattu l’adversité avec un sens de l’humour. Vous avez sacrifié votre temps pendant une pandémie mondiale pour donner vie à une autre histoire incroyablement fascinante. «

Il a poursuivi: « Ce n’est pas une émission facile à faire, et pour ceux qui sont là avant d’arriver au travail, et ceux qui restent quand nous partons. Mon cœur est rempli de gratitude pour vous. C’est plus qu’une simple télé C’est devenu une grande famille. Merci pour les jours les plus difficiles de nous faire sourire, et les meilleurs jours pour rire et plaisanter avec nous. C’est doux-amer, mais j’en suis très, très fier saison. J’ai hâte que vous le voyiez. Je vous aime tous. C’est un film. OBX2, nous voilà. JB est sorti. «

Il n’y a pas de date de sortie confirmée pour Outer Banks la saison 2 pour l’instant, mais maintenant qu’elle est officiellement terminée, nous pouvons certainement nous réjouir de la regarder à un moment donné cette année. L’été 2021 dans l’OBX? Peut-être!

Pour toutes les dernières nouvelles, y compris ce qui va arriver à John B et Sarah Cameron ensuite ainsi que toutes les mises à jour sur la nouvelle distribution et les nouveaux personnages, rendez-vous ici pour tout savoir sur Outer Banks saison 2.

