Le tournage de la saison 2 de The Righteous Gemstones débute ce mois-ci

Il se lit comme suit: « C’est une scène de la fin des années 1960. Cela signifie CHEVEUX COURTS et PAS DE CHEVEUX FACIAUX pour les hommes. Les femmes ne devraient pas avoir de couleur de cheveux ou de styles de cheveux modernes.

Le message ajoute: « DOIT être disponible à 100% le jour du tournage. DOIT être en mesure d’assister à 2 tests Covid séparés avant la date de tournage. Ces tests seront fournis et payés par la production.

L’émission HBO est centrée sur une famille de télévangélistes avides et sournois. Il est sorti pour la première fois en 2019, avec John Goodman en vedette, et a été renouvelé pour une seconde trois semaines seulement après son lancement.

Danny McBride est producteur exécutif, réalisateur, écrivain et acteur, et il joue aux côtés de Goodman, ainsi que d’Adam DeVine et Edi Patterson.