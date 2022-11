Le tournage de la saison 2 de Severance commence alors que Gwendoline Christie rejoint le casting

Les caméras tournent sur la deuxième saison de Rupture, et avec de nouveaux épisodes en préparation vient l’ajout de huit nouveaux membres de la distribution. Par THR, Gwendoline Christie (Jeu des trônes, Lucifer) a rejoint la série d’ensemble de l’émission, décrochant son prochain rôle dans la série avant le lancement de Mercredi sur Netflix le mois prochain. Les autres nouveaux venus au casting incluent Bob Balaban (La dépêche française), Robby Benson (La belle et la Bête), Stefano Carannante, John Noble (La frange), Olafur Darri Olafsson (Le touriste), Alia Shawkat (Le vieil homme), et Merrit Wever (Infirmière Jackie).





Les détails n’ont pas été révélés sur les personnages qui seront joués par les nouveaux membres de la distribution. Pendant ce temps, la saison 1 de la série mettait en vedette Adam Scott, Zach Cherry, Britt Lower, Tramell Tillman, Jen Tullock, Dichen Lachman, Michael Chernus, John Turturro, Christopher Walken et Patricia Arquette. Tous sont à bord pour revenir également pour la saison 2.

Dans un communiqué, le directeur de la série et producteur exécutif Ben Stiller a déclaré : « Nous sommes ravis et ravis d’être de retour sur le plateau pour le passionnant deuxième chapitre de Rupture. Bien que nous ne sachions pas depuis combien de temps nous sommes partis ou qui nous sommes à l’extérieur, on nous dit que les gens apprécient le spectacle et nous ne pourrions pas être plus heureux. Louez Kier !

Stiller produit la série avec le créateur Dan Erickson, ainsi que Nicky Weinstock, Jackie Cohn, Scott Schwartz et Richie Schwartz de Stiller’s Red Hour Films. Arquette sert également de producteur pour la saison 2.





Que va-t-il se passer dans la saison 2 de Severance ?

Dans une précédente interview avec Decider, Stiller a évoqué ce qu’il avait en tête pour la saison 2. Après avoir expliqué comment la première saison était à l’origine censée avoir une sensation « acide-trippy », on a demandé à Stiller s’il y irait. route dans la deuxième saison. De son côté, le réalisateur veut voir un équilibre plutôt que d’abandonner toute logique.

« Une partie du plaisir de la série réside dans les choses que vous ne comprenez pas très bien, et vous vous demandez ce que c’est, qu’est-ce que cela signifie et qu’est-ce que c’est que ça ? Et pour moi, c’est génial à faire, car tant que la logique est derrière tout cela », a expliqué Stiller. « Alors [we] trouver un moyen de dire cela au public d’une manière qui n’en dévoile pas trop trop tôt, et c’est satisfaisant. C’est l’acte d’équilibre de celui-ci. Il y a certainement des choses vraiment amusantes et étranges dans la saison 2. Mais toujours, c’est à travers le prisme de l’histoire de base de ces personnages, ces vraies personnes dans cette situation, parce que je pense que c’est ce à quoi les gens s’accrochent.

Il a ajouté: « C’est ce que j’ai appris en faisant la première saison. Je l’ai vu quand il est sorti pour le public… C’est une émission sur cette famille de travail, ces personnages, ces gens. Donc, peu importe à quel point l’environnement dans lequel ils se trouvent est bizarre , vous voulez pouvoir vous identifier à eux en tant qu’êtres humains. C’est, espérons-le, une combinaison de cela, mais certainement des trucs bizarres.

Saison 1 de Rupture est en streaming sur Apple TV +. La saison 2 n’a pas encore de date de diffusion.