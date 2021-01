Le tournage de la saison 2 de «  Raised By Wolves  » débutera en mars

L’actrice et protagoniste de ‘Élevé par les loups’, Amanda Collin, a révélé que la série de science fiction commencera à filmer votre seconde saison dans Le Cap, Afrique du Sud le mois prochain de Mars.

La série produite par le cinéaste légendaire, Ridley Scott, a eu une première acclamée en septembre dernier, avec dix épisodes qui ont suivi deux androïdes, joués par Collin et Abubakar Salim, alors qu’ils arrivent sur une planète après avoir échappé à une zone de guerre dangereuse, en mission d’élever des enfants humains à partir d’embryons dans l’espoir de reconstruire la civilisation.







Maintenant, Collin, qui joue l’androïde nommé « Mother », a révélé qu’elle se préparait pour un tournage de six mois en Le Cap, «Je suis tellement excité, j’ai hâte de retourner dans ma ‘tenue de dauphin’, comme nous l’appelons, et de commencer à rouler… c’est un rôle de rêve et le Deuxième Saison il comprend de nombreuses scènes qui représentent un véritable défi pour «Mère» ».







Pour le moment, aucune date de sortie n’a été publiée pour la deuxième saison de ‘Élevé par les loups’, cependant, Collin a exprimé son souhait que la série se poursuive pendant plus de saisons, «J’espère que cela durera éternellement, car j’aime mon personnage… nous verrons, il y a beaucoup de grands spectacles en ce moment. Je suis heureux que nous soyons dans le Deuxième Saison».