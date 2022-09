Le tournage de la saison 2 de Pálpito a déjà commencé : quand sera-t-elle diffusée sur Netflix ?

in

La deuxième saison de Pressentiment est en cours de fabrication. Découvrez quand il ouvre.

C’est un fait! Après le succès généré par la première saison de Pressentiment, Netflix n’a pas hésité à confirmer son renouvellement et la série est déjà en cours de production. Après la fin inattendue de la première partie, où la vengeance, la peur et l’action continuent d’être les protagonistes, les fans en voulaient plus. C’est pourquoi, voyant la fureur que cette fiction a provoquée, le géant du streaming a de nouveau misé dessus.

Et maintenant, après plusieurs mois de la confirmation de la deuxième saison, enfin nouveaux épisodes de Pressentiment ils ont commencé à filmer. Pour le moment, tout ce qui est à venir est inconnu, mais la fin de la première édition a laissé plus de questions que de réponses. Eh bien, la vérité est que la découverte de Zacarias selon laquelle Camila est toujours en vie et le cadeau de Simón après avoir sauvé sa fille Samantha a ouvert des milliers de spéculations.

C’est pourquoi maintenant que Ana Lucía Domínguez, qui a donné vie à Camila, a confirmé le début du tournage de la deuxième saison de Pressentiment les utilisateurs se sont enthousiasmés. À travers une vidéo partagée sur le compte officiel Netflix, l’actrice a annoncé qu’elle travaillait déjà sur les nouveaux épisodes. « Salut amis Netflix, je suis Ana Lucía Domínguez et je suis très excitée parce que je suis à Istanbul», commence-t-il par dire.

Puis il ajoute : « Nous avons déjà commencé à enregistrer la deuxième saison de Pálpito, vous ne pouvez donc pas la manquer car elle a l’air spectaculaire.”. Quelques mots qui, sans aucun doute, ont laissé les fans plus anxieux de savoir ce qui se passera dans la suite. Bien que la vérité soit que la principale inquiétude des spectateurs est de savoir quand la deuxième édition sortira. Cependant, pas encore de date de sortie officielle.

La réalité est que le tournage a commencé très récemment, donc La série ne reviendra probablement pas sur Netflix avant le début de 2023.. Cependant, si le casting et la production fonctionnent en un temps record, il est probable que cela puisse arriver à la fin de cette année 2022. Mais, compte tenu des temps de montage et de tournage, le plus envisageable est que ce ne soit que l’année prochaine. Même ainsi, cela reste à voir puisque le géant du streaming n’a encore rien confirmé.

