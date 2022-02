Le tournage de la saison 2 de Loki commencera à l’été 2022

Une rumeur précédente concernant la deuxième saison de Loki a apparemment été confirmé, The Disinsider affirmant que le tournage de l’émission Disney + commencera à l’été 2022. Faisant référence à un site Web de casting, le dernier rapport indique que la production sur Loki La saison 2 devrait commencer en juin, le tournage ayant lieu aux Pinewood Studios en Angleterre.

Bien qu’il y ait très peu d’autres détails entourant de Loki deuxième saison, ce rapport décrit le retour de l’émission comme suivant une fois de plus « le méchant mercuriel alors qu’il poursuit son travail en tant que dieu du mal, l’action se déroule à travers le multivers Marvel ». Le tournage devant commencer en été, le public peut s’attendre à retrouver Loki et la Time Variance Authority au début de 2023.

Avec Tom Hiddleston, la première saison de Loki reprend avec une version alternative du personnage préféré des fans. Vu pour la dernière fois en train de voler le Tesseract lors des événements de 2019 Avengers : Fin de partie, cette version variante de Loki est apportée à la mystérieuse Time Variance Authority (TVA), une organisation bureaucratique qui existe en dehors du temps et de l’espace et surveille la chronologie. Ils donnent à Loki le choix: faire face à l’effacement de l’existence en raison d’une « variante temporelle » ou aider à fixer la chronologie et à arrêter une menace plus grande.

La série trouve Loki piégé dans son propre thriller policier, voyageant dans le temps et se retrouvant face à toutes sortes d’autres variantes de lui-même, dont la plus importante est Sylvie, interprétée par Sophia Di Martino. Une variante féminine de Loki qui est en vendetta contre la TVA, Loki et Sylvie développent une connexion tout au long de la série, avec des événements culminant avec Sylvie déchaînant la folie du multivers sur le MCU.





La saison 2 de Loki est susceptible d’explorer davantage le multivers





Loki La saison 2 a été confirmée par Disney en juillet de l’année dernière grâce à une annonce faite à mi-chemin du générique de fin de la finale de la saison 1. Montrant une image du dossier de l’anti-héros populaire marqué d’un timbre disant « Loki reviendra dans la saison 2 », les détails de ce que le retour de Loki impliquera sont rares, mais s’attaqueront sans aucun doute aux retombées d’autres sorties Marvel comme Doctor Strange dans le multivers de la folie.

La deuxième saison de Loki reprendra probablement là où la première saison se termine, avec Loki tombé dans une réalité alternative où ses nouveaux amis, y compris Mobius M. Mobius d’Owen Wilson, ne savent pas qui il est. Une statue géante du dernier grand méchant du MCU, Kang le Conquérant, qui jouera un rôle important dans Ant-Man et la Guêpe : Quantumania a été également montré pendant les derniers instants de Loki, la présence de Kang étant également susceptible d’avoir une influence sur la saison 2.

Tom Hiddleston, quant à lui, a révélé ses espoirs pour la saison 2 de Loki, estimant qu’il existe une opportunité d’explorer davantage le multivers.

« Cela soulève des questions sur, eh bien, peut-être qu’il existe d’autres univers parallèles ou alternatifs », a déclaré l’acteur. « Peut-être qu’il y a d’autres réalités, et les possibilités y sont infinies. J’ai l’impression qu’à la fin de l’épisode cinq, Loki et Sylvie sont sur le point de découvrir les réponses aux questions qu’ils se posent sur qui se cache derrière la TVA et que, d’une certaine manière, cela suscitera encore plus de curiosité pour… »

La première saison de Loki est disponible dès maintenant sur Disney+.





La saison 2 de Loki est en cours de développement, la chasse au réalisateur est imminente Le patron de Marvel, Kevin Feige, a fourni une mise à jour prometteuse sur le développement de la saison 2 de Loki.

