Le tournage de la saison 2 de 1923 est retardé "Indéfiniment" En raison de la grève des écrivains

La grève de la Writers Guild of America (WGA) a encore frappé. Paramount + 1923 est la dernière série touchée par la grève en cours, et le tournage de sa deuxième saison a été retardé sine die. Selon NBC Montana, le tournage devait commencer plus tôt ce mois-ci, mais un responsable du Butte Civic Center a été contacté et informé du report. Selon la filiale de NBC, 1923 la production paie 75 000 € par mois jusqu’à la fin de l’année pour utiliser le Civic Center. La production a demandé une prolongation de contrat de 10 jours.







Le Yellowstone La préquelle, qui suit les générations précédentes de la famille Dutton, devait se terminer avec sa deuxième saison, comme l’a confirmé Brandon Sklenar, qui joue dans la série en tant que Spencer Dutton. Lors d’une table ronde le mois dernier, on a demandé à Sklenar si la série pouvait passer au-delà d’une deuxième saison, à laquelle il a répondu: « Non, non, c’est un serre-livres. C’est toujours limité, mais je le considère comme une seule pièce – il y a juste un fendu au milieu, mais tout est d’une seule pièce. Ça va se conclure.

FILM VIDÉO DU JOURFAITES DÉFILER POUR CONTINUER AVEC LE CONTENU

1923 met en vedette les poids lourds hollywoodiens Harrison Ford et Helen Mirren dans le rôle de Jacob et Cara Dutton, aux côtés de Sklenar, Darren Mann, Michelle Randolph, James Badge Dale, Marley Shelton, Brian Geraghty, Aminah Nieves, Jerome Flynn et Julia Schlaepfer. 1923 se déroule pendant une période tumultueuse de l’histoire américaine, y compris des périodes d’expansion occidentale, de pandémies, de sécheresse, de la fin de la prohibition et de la Grande Dépression. La série a été saluée par la critique.

Yellowstone, la série originale du créateur Taylor Sheridan Yellowstone univers, revient en novembre avec ses derniers épisodes. 6666un autre spin-off, devrait être présenté en première l’année prochaine et se déroule à l’heure actuelle au légendaire Texas Four Sixes Ranch.







Les impacts de la grève en cours

La grève en cours de la WGA a commencé le 2 mai, lorsqu’un certain nombre de membres du syndicat se sont mis en grève après avoir appris que le syndicat et l’Alliance des producteurs de films et de télévision (AMPTP) n’avaient pas pu parvenir à un accord. La WGA, qui représente les scénaristes de télévision et de cinéma, demande de meilleures conditions de rémunération et de travail. Alors que les inquiétudes concernant l’utilisation de l’intelligence artificielle pour l’écriture de scénarios se sont accrues, la WGA exige également la sécurité de l’emploi.

Plusieurs séries bien-aimées, y compris Abbott Elementary, Emily à Paris, Euphoria, The Last of Uset Hacks, continuent de ressentir les effets de la grève. De plus, les dernières saisons prévues de Cobra Kaï et Choses étranges sont en attente jusqu’à ce qu’une résolution puisse être convenue. Première série, comme le drame de ballet d’Amy Sherman-Palladino Etoile, rester en pause dans un avenir prévisible. La série de science-fiction épique de Sam Esmail, Métropolea été officiellement annulé hier en raison de coûts croissants et de scripts incomplets.

Alors que toutes les personnes impliquées espèrent que la grève de la WGA sera résolue le plus tôt possible, il semble que d’autres mauvaises nouvelles se profilent à l’horizon. Plus tôt ce mois-ci, les membres du SAG-AFTRA, le syndicat représentant les acteurs du cinéma et de la télévision, ont voté pour autoriser une grève si un accord n’est pas conclu avec les grands studios de divertissement d’ici le 30 juin. Une écrasante majorité de 98 % ont voté pour la grève. SAG-AFTRA déclare que les acteurs demandent une rémunération plus élevée (en raison de la « diminution des résidus » pour le contenu en streaming) et davantage de contributions aux régimes d’avantages sociaux du syndicat.