Le tournage de la nouvelle adaptation de Sally Rooney commence cette semaine

Il est probablement juste de dire que Personnes normales, L’adaptation télévisée du roman à succès de la célèbre écrivaine irlandaise Sally Rooney sera à jamais synonyme de lockdown one. À bien des égards, on a l’impression qu’hier encore, Internet était inondé de mèmes sur la chaîne de Connell et de clips déterrés du rôle d’évasion de Paul Mescal dans une publicité de saucisses Denny, et les fanatiques religieux appelaient fébrilement Joe Duffy pour se plaindre des scènes de sexe « pornographiques » de l’émission.

C’est la série qui a engendré un millier de pièces de réflexion et a fait des stars mondiales de son couple principal, Mescal jouant le protagoniste masculin susmentionné Connell et Daisy Edgar Jones dans le rôle de sa petite amie Marianne. Cela a également offert à nombre d’entre nous quelque chose à espérer chaque semaine à travers ce qui a été parmi les plus incertains de ces temps incertains que nous continuons à vivre.

Cela devrait donc être un peu réconfortant de savoir que, alors que nous nous trouvons plus d’un an dans la pandémie et essentiellement au même endroit que l’an dernier, une autre bouée de sauvetage peut être vue au loin comme la deuxième adaptation télévisée d’une Sally Rooney. roman a officiellement commencé le tournage en Irlande du Nord cette semaine.

Conversations avec des amis, pour ceux qui ne le savent pas, est en fait le premier roman de Rooney qui se concentre sur deux couples à Dublin dont les vies s’entremêlent par des triangles amoureux et des amitiés qui se chevauchent. Certains pourraient dire que l’histoire n’offre pas les mêmes coups de poing émotionnels que Personnes normales livré sans relâche, mais si vous étiez fan de ce dernier livre ou émission de télévision, il y aura presque certainement quelque chose dans cette histoire pour vous.

Une différence clé par rapport à la première série est la décision de ne pas choisir d’acteurs inconnus dans les rôles principaux. Tandis que Personnes normales a propulsé Mescal et Edgar Jones d’une relative obscurité vers des hauteurs de campagne nominées aux Emmy et Jimmy Choo, de nombreux visages jouant les « Amis » titulaires ici sont des visages familiers

Bien que le personnage de Frances, la moitié d’une amitié compliquée sur laquelle se concentre le livre, est joué par l’actrice inconnue de Cork Alison Oliver, son meilleur ami tenace Bobbi sera joué par l’actrice américaine Sasha Lane que beaucoup reconnaîtront à Chloé Grace Mortez. – un drame de thérapie de conversion La miseducation de Cameron Post et le remake d’Amazon Prime 2020 de Utopie.

Jemima Kirke. (Crédit: Dennis Van Tine / Geisler-Fotopres / DPA / PA Images)

Les fans du livre sauront que la vie de Frances et Bobbi est irréversiblement changée lorsqu’ils rencontrent Nick et Melissa, un couple plus âgé de la scène littéraire de Dublin qui invite les filles dans leur maison et leur vie (à plus d’un titre). Melissa sera interprétée par Jemima Kirke, l’actrice anglo-américaine la plus connue pour avoir joué la meilleure amie bohème troublée de Lena Dunham dans la comédie dramatique de HBO. Filles.

Le mari de Melissa, Nick, sera joué par l’acteur anglais Joe Alwyn, connu pour ses rôles dans des drames de la période 2018 tels que Mary, reine des Écossais et Le favori, et peut-être mieux connu pour son rôle le plus important à ce jour en tant que petit ami et co-auteur occasionnel de Taylor Swift. Mettant de côté le problème selon lequel un élément clé de l’histoire du livre est que Nick et Melissa sont nettement plus âgés que Bobbi et Frances, et Alwyn a en fait moins de cinq ans de plus que Sasha Lane – c’est un casting de stars qui semble comme la recette parfaite pour une autre émission de télévision dominante dans le monde.

Joe Alwyn (Crédit: Hubert Boesl / DPA / PA Images)