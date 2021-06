Le tournage de Fletch Reboot de Jon Hamm commence bientôt

Suite à l’annonce de l’année dernière que la série de films Chevy Chase Fletch était d’obtenir un redémarrage, il a été révélé que Des hommes fous la star Jon Hamm sera celle qui reprendra le rôle dans Avouer, Fletch. Bien qu’il n’y ait aucun mot sur qui jouera avec Hamm dans le film, le réalisateur Greg Mottola a partagé une image du script sur son compte Twitter, commentant « 2 semaines et demi », suggérant que le tournage devrait commencer à la fin du mois. Ce sera une bonne nouvelle pour ceux qui attendaient plus d’informations sur l’avancement du projet après les retards de la pandémie.

2 semaines 1/2. pic.twitter.com/qruGs4bC89 – greg devise (@gregmottola) 10 juin 2021

Greg Mottola a répondu à certains commentaires de fans, suggérant que certaines choses sur les personnages présentés dans les livres ont dû être modifiées pour des « raisons juridiques ennuyeuses », et il a également taquiné que plus d’informations sur le casting arriveraient très bientôt.

Jon Hamm dans le rôle de Fletch. Pour des raisons juridiques ennuyeuses, nous avons dû changer Flynn (à cause des livres dérivés), mais je peux vous dire qui jouera bientôt l’inspecteur-sergent Morris Monroe – greg devise (@gregmottola) 10 juin 2021

Waouh, c’est de la drogue !! Va les chercher, mec ! De plus, un maillot vintage Laker sera-t-il présenté à un moment donné ?? – Matthew Bass (@Matthewseabass) 10 juin 2021

Jon Hamm a parlé à Collisionneur en décembre, en leur disant : « Nous espérons commencer le tournage au printemps, à New York – vous savez, croisons les doigts. Nous avons un excellent scénario et un excellent réalisateur attaché, et nous allons commencer le casting bientôt. C’est de grandes chaussures à remplir, évidemment. Mais comme je l’ai mentionné dans les conversations précédentes, c’est un redémarrage, ce n’est pas un remake, donc nous retournons aux romans et nous le décomposons vraiment mais espérons apporter ce que les gens veux voir. Alors, croisons les doigts ! »

Avouer Fletch est basé sur le deuxième roman de Gregory McDonald. Dans l’histoire, Fletch est le principal suspect d’une chaîne de meurtres mystérieux. Alors qu’il est sur la piste des vrais auteurs pour prouver son innocence, Fletch est également pris à essayer de retrouver la collection d’art volée de sa fiancée, qui a été acquise auprès de son père disparu alors qu’il était présumé mort. Le livre est l’un des onze de la série, dont Avouer, Fletch était le deuxième publié, bien que la plupart des livres suivants aient été des préquelles, il s’est en fait terminé comme le sixième livre lorsqu’il est classé dans l’ordre chronologique.

Dans des interviews récentes, le PDG de Miramax, Bill Block, a déclaré à propos de la série : « La durée de Fletch sur le public – qu’elle soit racontée sur papier ou sur grand écran – divertit tout le monde et nous ne pourrions être plus ravis de voir quelle tournure du XXIe siècle ces artistes créent. Producteur. Connie Tavel a ajouté : « Produire ce film avec Jon est un de mes rêves de longue date et avec Zev (Borow, scénariste) et Greg à bord pour écrire et réaliser, je crois vraiment que ce sera une réimagination passionnante et moderne de ce personnage adoré.

Les films originaux, avec Chase comme éponyme Fletch, étaient des véhicules de comédie qui étaient vaguement basés sur les histoires des romans, et ils étaient l’une des images les plus réussies de Chase. Dans les années qui ont suivi, il y a eu d’autres tentatives pour ramener la franchise, y compris Kevin Smith étant attaché à un projet à un moment donné, avec Ben Affleck et Jason Lee en lice pour le rôle titre, et même Jason Sudeikis sur le point de tourner. . Mais cela et d’autres ne se sont pas matérialisés. Le tournage commençant bientôt, il faudra un certain temps avant de voir comment la nouvelle version du personnage se déroulera, mais attendez-vous à plus de nouvelles sur le casting à venir. Le film devrait sortir vers la fin de 2022.

Sujets : Fletch