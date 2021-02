Le tournage de Fantastic Animals 3 est suspendu en raison d’un cas positif de Covid-19

Le troisième film de ‘Animaux fantastiques’, appartenant à l’univers de la saga « Harry Potter », a traversé une année 2020 compliquée, comme d’autres projets de cinéma et de télévision en raison de la pandémie de Corona virus, mais il avait aussi l’ajout de faire face à la situation dans laquelle se trouvait son ancien membre, Johnny Depp, qui a joué Gellert Grindelwald et a été renvoyé par Warner Bros. à l’époque.

Puisqu’il a été publiquement informé que Depp n’allait pas être dans le prochain film de la franchise, les fans de l’acteur ont commencé à ne pas lui donner la priorité qu’il avait avant quand ils savaient que leur artiste préféré allait y être. Cependant, lorsqu’ils ont signalé l’incorporation de Mads Mikkelsen Comme le méchant, ils étaient satisfaits d’avoir un grand interprète, mais ils se présentent continuellement sur les réseaux sociaux pour Johnny.

Warner Bros semble ne pas avoir de repos avec ce film, puisque le milieu américain Le Hollywood Reporter confirmé qu’actuellement Le tournage, qui se déroule au Royaume-Uni, est suspendu par un membre de la production testé positif pour le coronavirus. Une source a confirmé sur le site que le membre de l’équipe est déjà isolé.







Ils ont également rapporté: « Le diagnostic a été confirmé à la suite des tests nécessaires et continus que les employés de production reçoivent ». Et ils ont assuré: « Par mesure de précaution, Fantastic Animals 3 a suspendu la production et fonctionnera à nouveau conformément aux consignes de sécurité ». Ce sera un nouveau retard pour eux, en plus de celui qu’ils avaient en 2020, qui les a forcés à changer leur date de première.

Le spin-off de « Harry Potter », qui n’a pas de titre pour le moment, sera en vedette Eddie RedmaynHey Jude Law, devrait être officiellement publié pour la 15 juillet 2022, lorsque sa date d’origine était novembre 2021.