Le tournage de Disenchanted Wraps de Disney arrivera sur Disney + en 2022

C’est un résumé de la suite tant attendue de Disney, Désabusé, avec le réalisateur Adam Shankman se rendant sur les réseaux sociaux pour confirmer la nouvelle. Le cinéaste a partagé une image saine de lui-même tenant la main de l’actrice principale Amy Adams, et a également pris le temps de révéler que le film arrivera effectivement sur Disney + dans le courant de 2022.

« Moi-même et [email protected] voudrais juste dire : Et c’est un enveloppement. #Désabusé. Venir à vous en #2022. »

Sorti en 2007, le premier Enchanté agit à la fois comme un hommage et une parodie des films classiques de Disney et des princesses d’autrefois. L’histoire commence avec la princesse Giselle d’Amy Adams bannie de son royaume par la méchante belle-mère de son amant. Transportée dans le monde réel, en particulier à New York, Giselle doit se frayer un chemin à travers une réalité qui manque d’animaux chantants et d’autres merveilles de ce type afin de trouver un moyen de rentrer chez elle. Les choses se compliquent cependant lorsque Giselle rencontre un avocat, Robert (Patrick Dempsey), et tombe amoureuse de lui.

Plusieurs détails ont maintenant été publiés concernant le suivi de Disney, avec Désabusé qui doit avoir lieu quinze ans après le premier film, Giselle ayant déménagé dans la banlieue de Monroeville avec Robert et leur fille adolescente Morgan, où elle doit jongler avec les défis qui accompagnent une nouvelle maison et découvrir ce que le bonheur signifie vraiment pour elle et sa nouvelle famille.

Cependant, la nouvelle vie de banlieue de Giselle, Robert et Morgan pourrait ne pas s’avérer aussi idyllique qu’ils l’avaient espéré, car la communauté est supervisée par Malvina Monroe, qui a des intentions néfastes pour la famille. Lorsque des problèmes surviennent, Giselle souhaite que leur vie soit un conte de fées parfait. Le sort se retourne contre lui, Giselle se précipitant pour sauver sa famille et sa patrie du Royaume d’Andalasie avant que l’horloge ne sonne minuit.

Le casting, quant à lui, sera composé de plusieurs visages familiers du premier film, avec Amy Adams de retour en tant que Giselle, Patrick Dempsey en tant que mari de Giselle, Robert, James Marsden en tant que prince Edward et Gelé la star Idina Menzel dans le rôle de Nancy Tremaine, qui est maintenant mariée au prince Edward. Les nouveaux membres de la distribution incluent Maya Rudolph, qui devrait jouer le méchant, Malvina, avec Oscar Nunez et Kolton Stewart ayant également été ajoutés à la distribution, ce dernier jouant le fils de Malvina. La nouvelle venue Gabriella Baldacchino fera ses débuts au cinéma dans Désabusé, jouant le rôle central de Morgan, la fille de Robert. Yvette Nicole Brown et Jayma Mays ont déjà été annoncées, et bien que nous sachions maintenant qu’elles joueront respectivement le rôle de Rosaleen et Ruby, il n’a pas encore été confirmé si elles joueront également le rôle de méchants comme précédemment théorisé.

Côté musical, Alan Menken et Stephen Schwartz reviennent pour écrire les chansons du film, Menken étant également prêt à composer la partition. La production étant maintenant terminée, cela ne devrait pas tarder avant que nous ayons un meilleur aperçu de la suite et que nous puissions juger si l’équipe a à nouveau réussi à capturer la même magie. Désabusé devrait sortir aux États-Unis à une date non précisée en 2022, en tant que film exclusif Disney +. Cette nouvelle nous parvient grâce au compte Instagram officiel d’Adam Shankman.

