Le tournage de cette émission des années 90 commence alors que les acteurs de Red et Kitty partagent les premières photos du tournage

Kurtwood Smith et Debra Jo Rupp sont sur le tournage de That ’90s Show, une série Netflix qui fait suite à That ’70s show.

La production a commencé le Ce spectacle des années 90. En développement chez Netflix, la nouvelle émission sert de spin-off de Ce spectacle des années 70 avec les acteurs de Red et Kitty Forman Kurtwood Smith et Debra Jo Rupp reprenant leurs rôles. Les deux sont actuellement sur le plateau et chacun s’est rendu sur Instagram pour partager les premières photos du plateau avec le début de la production. L’image de Smith, que vous pouvez voir ci-dessous, comprend un aperçu du script qui se trouve sur la chaise de son acteur.

« Qu’est-ce que c’est dans mon vieux Spectacle des années 70 chaise ? » ironise Smith. Un regard sur la page de couverture du script révèle également ce que pourrait être le logo de l’émission, avec une police mise à jour similaire au logo Nirvana et rappelant davantage les années 1990. Le titre du pilote est simplement « Ce Pilote des années 90 », et comme prévu, le nom sur le script confirme également que Smith reprend le rôle de Red Forman dans la série.

FILM VIDÉO DU JOUR

« Et nous avons commencé », écrit Debra Jo Rupp, en publiant une autre photo sur son propre compte Instagram. Elle confirme également son retour en tant que Kitty Forman avec un regard sur une chaise blanche avec son nom avec son script sur le dessus. Ces photos ne nous donnent pas vraiment un aperçu des retours de Red et Kitty et à quoi ressembleront les Forman dans les années 90, mais c’est excitant de voir que le tournage a commencé. Vous pouvez regarder la photo de Rupp ci-dessous.

L’ancien de Rupp Ce spectacle des années 70 co-star Danny Masterson a commenté la publication Instagram. Masterson, qui a joué Hyde dans la série originale, a soutenu sa réponse. Il a écrit : « Je te pré-nomine pour l’Emmy. » Il est peu probable que Masterson revienne en tant que Hyde dans Ce spectacle des années 90 en raison des accusations criminelles portées contre l’acteur, à la suite des allégations contre Masterson qui l’avaient déjà fait virer par Netflix de son rôle dans Le ranch.

Le casting complet de ce spectacle des années 90 a été récemment annoncé





Netflix

Pour l’instant, Kurtwood Smith et Debra Jo Rupp sont les seuls membres originaux de la distribution de Ce spectacle des années 70 a confirmé faire partie du casting de la nouvelle série. Cela ne signifie pas que d’autres acteurs originaux n’apparaîtront pas, même si un retour de Hyde est improbable. Il semble probable que nous pourrions voir les retours d’autres favoris des fans comme Topher Grace comme Eric, Laura Prepon comme Donna, Ashton Kutcher comme Kelso, Mila Kunis comme Jackie et Wilmer Valderrama comme Fez.

Netflix a également publié la liste complète des acteurs de tous les nouveaux personnages. Callie Haverda dans le rôle de Leia Forman est à la tête du casting en tant que petite-fille de Red et Kitty (et probablement la fille d’Eric et Donna). Le casting comprend également Ashley Aufderheide dans le rôle de sa meilleure amie Gwen; Mace Coronel dans le rôle du charmant et séduisant Jay, qui porte toujours un caméscope; Maxwell Acee Donovan dans le rôle du meilleur pote de Jay et du frère aîné de Gwen, Nate, l’adolescent amoureux de Garth Brooks dont le gang se promène toujours dans la camionnette; Reyn Doi dans le rôle d’Ozzie, l’ami sarcastique et gay du groupe; et Sam Morelos dans le rôle de Nikki, la petite amie rebelle de Nate.

Ce spectacle des années 90 n’a pas encore de date de sortie fixée par Netflix.





Chair de poule de RL Stine obtient une nouvelle série d’action en direct à Disney + Chair de poule est l’une des séries de livres les plus réussies de l’histoire, et une nouvelle émission télévisée basée sur les histoires de RL Stine se dirige vers Disney +.

Lire la suite





A propos de l’auteur