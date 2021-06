Le tournage commence sur John Wick 4, Aquaman 2 et Knives Out Sequel

Il doit y avoir quelque chose dans l’eau aujourd’hui, car trois grandes suites de films ont toutes annoncé le début officiel du tournage aujourd’hui !

Alors que les choses commencent à s’améliorer (mais pas finies), il est agréable de voir que les productions cinématographiques reviennent à tout à la vitesse supérieure. Aujourd’hui, trois films distincts, tous des suites très attendues, ont annoncé le début de la production.

Aaaaaaa et NOUS SOMMES OFF ! Premier jour de tournage sur le prochain mystère Benoit Blanc. Merci à toutes les personnes adorables et patientes ici en Grèce de nous avoir permis de commettre tous ces meurtres sur leurs rivages paisibles. pic.twitter.com/SUFptCpl3G – Rian Johnson (@rianjohnson) 28 juin 2021

Rian Johnson, le réalisateur lui-même, a annoncé le début du tournage des caméras sur le suivi de Knives Out, qui se déroule actuellement en Grèce. La suite rassemble un autre casting de stars, dont Dave Bautista, Kathryn Hahn, Edward Norton, Janelle Monáe, Leslie Odom Jr. et Kate Hudson. Aucun mot sur une date de sortie pour le moment, mais le film est fait ses débuts pour Netflix.

le Aquaman suite, qui a récemment obtenu un titre officiel, Aquaman et le royaume perdu, a également commencé à tirer. James Wan est de retour dans le fauteuil du réalisateur et prêt à approfondir l’histoire du super-héros. Le film devrait sortir le 16 décembre 2022.

Ensuite, il y a John Wick 4, qui a réuni un casting ridiculement dur à cuire, comprenant Donnie Yen, Hiroyuki Sanada et Bill Skarsgård, est également en cours. Le film devait à l’origine arriver CETTE année, mais cela n’a évidemment pas fonctionné. Même ainsi, je suis excité pour plus d’action de Keanu Reeves. John Wick 4 devrait sortir en salles le 27 mai 2022.

Il se passe beaucoup de choses impressionnantes dans le monde du cinéma, en ce moment avec des caméras en place et en train de tourner sur un certain nombre de projets de grande envergure. C’est agréable de voir un retour à une certaine normalité à ce sujet. Lequel de ces trois films attendez-vous le plus ?