Le touriste spatial Yusaku Maezawa veut des idées sur ce qu’il faut faire dans l’espace

Que voudriez-vous faire lors d’un voyage de 12 jours dans l’espace? Un milliardaire japonais qui s’apprête à voler vers la Station spatiale internationale veut vos idées.

En fait, il en veut 100.

Yusaku Maezawa, qui commencera bientôt à s’entraîner pour son vol prévu sur le vaisseau spatial russe Soyouz MS-20 en décembre, s’est tourné vers le public pour suggérer les activités qu’il devrait essayer de faire à bord de la station spatiale.

« Je veux que cette expérience soit pour tout le monde, pas seulement pour moi, et j’ai donc élaboré ce plan. Que dois-je faire dans l’espace? Que dois-je apporter dans l’espace? » Maezawa a écrit sur son site Web pour la mission. « J’ai besoin de vos idées! »

Ces idées peuvent être stupides ou sérieuses, a déclaré le futur participant au vol spatial (ou «touriste spatial»). Il prévoit d’en sélectionner 100 à essayer tout en étant filmé pour sa chaîne YouTube en orbite.

« Avancez-vous lorsque vous pétez dans l’espace? Que se passe-t-il lorsque vous jouez à Pokemon GO dans l’espace? Appelez quelqu’un sur Terre depuis l’espace! » Maezawa a donné des exemples.

Bien que tous les types d’idées soient les bienvenus, Maezawa est contraint par le type d’objets qu’il peut emporter avec lui. Il aura un espace de stockage limité à bord du Soyouz et les appareils électroniques volants ou les objets contenant des matières dangereuses peuvent être un problème.

En échange d'idées pour sa mission, le touriste spatial Yusaku Maezawa propose des patchs spatiaux personnalisés.

Toutes les soumissions nécessitant un équipement à accomplir seront examinées par Space Adventures, la société américaine de tourisme spatial organisant le vol de Maezawa, et Roscosmos, la société spatiale russe, qui gère la mission.

Ceux dont les idées seront choisies recevront un patch de mission personnalisé représentant le vaisseau spatial Soyouz sur un symbole de paix blanc recouvrant la Terre.

« Vous recevrez un écusson de mission avec votre nom brodé dessus, identique à ce que je porterai! » Maezawa a écrit.

Maezawa est également à la recherche d’idées d’entreprises ou d’institutions académiques qui souhaitent s’associer avec lui pour faire des expériences ou tester de nouveaux produits dans l’espace.

Les soumissions d’idées publiques et de propositions privées sont maintenant ouvertes sur le site Web de la mission «Off to Space for YouTube» de Maezawa jusqu’au 30 mai. Les gagnants seront annoncés en juin.

Maezawa doit être lancé sur Soyouz MS-20 depuis le cosmodrome russe de Baïkonour au Kazakhstan jusqu’à la Station spatiale internationale le 8 décembre, avec son assistant de production Yozo Hirano et le cosmonaute de Roscosmos Alexander Misurkin. La mission servira d’introduction au vol spatial pour Maezawa, qui a également réservé un vol autour de la lune sur un vaisseau spatial SpaceX Starship.

« Je pensais que si je voulais guider mes collègues membres d’équipage ‘dearMoon’ lors de notre voyage lunaire prévu pour 2023, pourquoi ne pas voler dans l’espace et en faire l’expérience en premier? » il a dit.

