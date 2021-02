Le tour méchant de Chris Evans dans The Grey Man de Netflix tease par les réalisateurs de Endgame

Le duo de réalisateurs, The Russo Brothers, a tease Capitaine Amérique la prochaine incursion de la star Chris Evans dans la méchanceté dans le thriller d’espionnage Netflix, L’homme gris. Alors qu’Evans est devenu bien connu comme l’un des membres les plus héroïques de l’univers cinématographique Marvel, il a récemment joué un ne’er-do-well dans le polar moderne de Rian Johnson, Couteaux sortis, pour lequel son style de tricot a été un énorme succès, laissant le public se demander s’il continuera à porter des pulls confortables tout en traquant des assassins voyous dans L’homme gris.

« Ouais exactement – non, il va porter des trucs de folie dans celui-ci. C’est un personnage vraiment unique, et c’est Evans en tant que méchant donc c’est un personnage vraiment intéressant et je pense qu’il va pouvoir jouer un peu dans ce rôle . «

En plus de taquiner le rôle d’Evans dans le film, les Russo ont également offert un aperçu de ce à quoi le public peut s’attendre avec le thriller, l’appelant une «interprétation moderne d’un thriller d’espionnage» inspiré de la franchise Bond. Ils ont également vanté L’homme gris comme « un grand film de culture pop imprégné de thèmes et de politiques modernes ».

Basé sur le premier roman de 2009 de Mark Greaney, L’homme gris suit un ancien agent de la CIA devenu assassin indépendant nommé Court Gentry, également connu sous le nom de Grey Man. Ryan Gosling jouera le rôle de Gentry, qui est chassé à travers le monde par son ancien cohorte de la CIA Lloyd Hansen, joué par Chris Evans, avec Couteaux sortis star Ana De Armas et Luke Cage Alfre Woodard a également récemment ajouté au casting.

L’homme gris devrait être l’un des plus gros investissements de Netflix à ce jour, avec un budget fixé à plus de 200 millions de dollars. Le projet voit Evans se réunir avec Avengers: Fin de partie réalisant le duo Joe et Anthony Russo, les frères cinéastes ayant récemment révélé qu’ils prévoyaient que le film fraye une franchise centrée sur les personnages d’Evans et Ryan Gosling. En parlant à l’événement CCXP de l’année dernière, Joe Russo a expliqué que le premier film ne laissera pas au public toutes les réponses, laissant la place à d’autres aventures à venir. « Ce que nous faisons sur Grey Man est différent [is]… nous n’allons pas répondre à toutes les questions dans le premier film », a-t-il déclaré.

« Ceci est conçu comme une série de films, et encore une fois, potentiellement en ramification, nous pourrions suivre d’autres personnages, mais nous ne répondrons pas à toutes les questions du film. Donc vous allez finir le film, [and] avez une histoire complète, mais vous aurez toujours des questions sur l’univers plus large. Et je pense que c’est une façon de casser un peu le modèle, c’est de ne pas tout donner au public dans un seul film. N’ayez pas de récit fermé. Ayez un récit ouvert qui [like] un chapitre dans un livre. «

Tournage sur L’homme gris a récemment été repoussé en raison de la situation mondiale actuelle. Le film devait initialement commencer la production dès le 18 janvier, mais, avec le changement de circonstances, Netflix a plutôt décidé de repousser la production de plusieurs semaines afin d’assurer la santé et la sécurité des acteurs et de l’équipe. Le tournage doit maintenant commencer en mars, ce qui signifie que le public devra attendre un peu plus longtemps avant de voir les gros frappeurs hollywoodiens Ryan Gosling et Chris Evans se poursuivre et se battre à travers le monde. Cela nous vient avec la permission de Lights Camera Barstool.

