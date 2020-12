Le tour héroïque de Joker dans la mini-série Justice League HBO Max tease par Zack Snyder

Tandis que La coupe Snyder suivra probablement la ligne générale précédemment vue dans la version théâtrale 2017 de Ligue de justice, le film devrait présenter une foule de personnages nouveaux et de retour, dont le plus surprenant est Jared Leto Joker. Alors que l’implication du Clown Prince of Crime dans les procédures a été largement inconnue, le réalisateur Zack Snyder a maintenant révélé quelques détails sur ce que le supervillain de DC va faire, ainsi que taquiner une éventuelle continuation de bande dessinée afin de combler les lacunes.

«Je ne pense pas que quelque chose va se passer tout de suite, mais Jim et moi avons beaucoup parlé de faire un livre ou une bande dessinée sur la route pour en quelque sorte finir ça. Si c’est quelque chose qui serait intéressant pour le fandom, ils pourrait toujours demander à Jim à ce sujet. [Laughs] J’adorerais absolument faire une bande dessinée. J’ai dit à [Jim], vous savez, nous étions juste en train de le balancer, étant comme des idiots, « Vous savez ce qui serait cool, j’aimerais beaucoup faire, dis que vous êtes dans le monde post-apocalyptique et Darkseid-le monde est tombé, et il y a le Une équipe hétéroclite qui est restée en vie pour essayer de la remettre, que dans cette histoire, nous ferions aussi la trame de fond de Joker tuant Robin. » Ce serait la chose qui-parce que, le Joker est en quelque sorte impliqué dans le vol de la Mother Box et l’utilise pour créer le tapis roulant. «

« Parce que, dans mon esprit, Cyborg allait toujours faire le calcul et comprendre: » C’est ce que nous devons faire pour remonter le temps pour avertir Bruce correctement. « Mais j’ai toujours pensé que le conflit qui se déroulait là-bas était Bruce revivre les événements – la mort de Robin et ce qui s’est passé. J’étais comme, « Ce serait une bande dessinée amusante, même juste la mort de Robin. Un joli petit one-off. «

On dirait donc que le Joker de Jared Leto est fortement impliqué dans les escapades dans le temps de la Justice League, le méchant unissant vraisemblablement ses forces aux héros afin de créer le tapis roulant qui sera finalement utilisé par Le flash afin d’avertir Bruce Wayne de la catastrophe imminente du monde.

Alors que le point de vue de Leto sur le supervillain emblématique se trouve assez bas sur les listes de personnes Joker itérations, Snyder a déjà révélé que le personnage aurait changé depuis son apparition en 2016 Suicide Squad. « Je voulais bien sûr honorer ce qui avait été créé avec lui parce que je pensais que c’était vraiment cool; mais aussi là-dedans, je ne vais pas vous dire ce qui se passe dans la petite scène, mais de l’eau est passée sous le pont proverbial entre la dernière fois que nous avons vu Joker et cette apparition », a déclaré Snyder à propos de Leto rejoignant le casting, avant d’ajouter:« Alors il en a fait … c’est un Joker fatigué de la route, je suppose que c’est une façon de le dire.

Au cours des derniers mois cependant, Zack Snyder a révélé que son Ligue de justice fera plusieurs changements substantiels, ainsi que « deux heures et demie solides de séquences invisibles ». La coupe Snyder devrait présenter Joe Manganiello reprenant le rôle de Deathstroke, l’arrivée de Ray Porter en tant que suzerain cosmique tyrannique Darkseid, beaucoup plus de l’histoire tragique de Cyborg et Harry Lennix se révélant comme Martian Manhunter, aux côtés du retour de Jared Leto en tant que Joker .

Snyder séduira-t-il les fans avec sa version « fatiguée de la route » du Joker de Jared Leto? Nous saurons quand La coupe Snyder frappe HBO Max en mars de l’année prochaine. Cela nous vient de TheFilmJunkee.

Sujets: Justice League, Snyder Cut, HBO Max, Streaming