Le tour d’horizon de l’examen du projet Adam

Les avis pour Le projet Adam, l’un des nombreux films très attendus de Netflix dont la sortie est prévue cette année, est maintenant disponible. Alors, est-ce que l’aventure familiale de voyage dans le temps dirigée par Ryan Reynolds vaut la peine de s’asseoir ? Ou est Le projet Adam dû se laisser distancer par l’algorithme impitoyable du géant du streaming ?

Eh bien, selon Gaius Bolling de JoBlo, Le projet Adam est vraiment le premier, le critique trouvant beaucoup à aimer à propos de Ryan Reynolds et de la sortie Netflix du nouveau venu Walker Scobell, donnant finalement au film un 9/10 vraiment excitant.

«Peut-être assez surprenant, The Adam Project s’avère être un candidat pour le meilleur plaisir du public de 2022. Le film est drôle et profondément touchant car il nous rappelle tout ce que nous aimions dans ce genre de films en grandissant. C’est une victoire définitive pour les originaux de Netflix, qui n’atterrissent pas toujours nécessairement, et cela nous donne l’une des meilleures performances de Ryan Reynolds à ce jour. Avec des nuances de Retour vers le futur et Flight of the Navigator, The Adam Project est vraiment une merveille totale à voir.

L’éloge pour Le projet Adam continue avec Ryan Leston d’IGN, qui a également offert au film un impressionnant 9/10 et a salué le sentiment nostalgique créé par le réalisateur Shawn Levy, comparant Le projet Adam à des classiques de l’enfance tels que Retour vers le futur et Le dernier chasseur stellaire.

« The Adam Project est un mélange réfléchi et plein d’esprit de tous les films de mon enfance. C’est Retour vers le futur rencontre The Last Starfighter avec une multitude de performances merveilleuses d’un casting qui aime clairement le concept autant que moi. Ryan Reynolds est en pleine forme en tant qu’Adam, tandis que Walker Scobell lui correspond coup pour coup avec une excellente première performance. The Adam Project est une lettre d’amour aux films de science-fiction familiaux des années 70 et 80, pleins de charme à la Amblin.

Les choses deviennent un peu plus médiocres avec Jordan King of Empire qui, tout en trouvant beaucoup à apprécier dans Le projet Adama trouvé certains éléments décevants et peu inspirants.

« Bien qu’un méchant oubliable et quelques décors sans intérêt entravent parfois The Adam Project, les performances époustouflantes de Reynolds et Scobell et la profondeur émotionnelle surprenante du film valent le coup d’œil. »

Malheureusement, tout le monde n’a pas été séduit par Le projet Adam. Owen Gleiberman de Variety décrit Le projet Adam comme «la définition de trivial» ajoutant: «Voici mon propre saut dans le futur: en équipe, Ryan Reynolds et Shawn Levy vont faire de bien meilleurs films que celui-ci, mais vous pouvez sentir le goût de leur combo même dans un guimauve cinétique comme « The Adam Project ». Ils n’essaient pas de faire semblant de s’amuser. David Rooney du Hollywood Reporter critiqué quant à lui Le projet Adam pour sa dépendance à d’autres films avant d’ajouter que la sortie de Netflix « a un protagoniste si béatement conscient de lui-même qu’aucun de ses sentiments ne sonne vrai – n’est pas vraiment conçu pour un investissement émotionnel. Et tout le reste est trop piéton pour générer de l’excitation.





Le projet Adam dégage une ambiance « Spielbergienne »





Heureusement, les choses redeviennent positives, grâce à Ben F. Silverio de SlashFilm, qui a donné Le projet Adam 8/10. En grande partie grâce aux « ambiances Spielbergiennes ».

« Que vous décidiez de le regarder avec votre famille biologique, votre famille retrouvée, avec vos bébés animaux ou tout seul, « The Adam Project » vaut absolument votre temps – il y a certainement quelque chose ici pour tout le monde. Et à une époque où la nostalgie peut vous être poussée dans la gorge, laissez tous ces bons sentiments nostalgiques vous submerger et profitez des vibrations de Spielberg à une époque plus simple.

Après un atterrissage accidentel en 2022, le pilote de chasse Adam Reed, qui voyage dans le temps, fait équipe avec lui-même, âgé de 12 ans, pour une mission visant à sauver l’avenir. Réalisé par Shawn Levy et avec Ryan Reynolds, Mark Ruffalo, Jennifer Garner, Walker Scobell, Catherine Keener et Zoe Saldaña, Le projet Adam devrait sortir sur Netflix le 11 mars 2022.





