Le tour d’horizon de Batman Review: sortie de bande dessinée instantanée classique ou à l’emporte-pièce?

Après ce qui semble être des mois et des années d’attente (parce que ça l’a été), Le Batman a finalement été déchaîné, et les critiques sont maintenant arrivées. Cela valait-il donc la peine de patienter, et le réalisateur Matt Reeves et la star Robert Pattinson ont-ils réussi à apporter quelque chose de nouveau et de rafraîchissant au mythe de Batman, ou le film est-il simplement une bande dessinée à l’emporte-pièce sortie? Heureusement, il semble que ce soit le premier.

Nous commencerons par Alex Stedman d’IGN, qui a offert Le Batman une note parfaite de 10/10, qualifiant le film de « beau cauchemar » et faisant l’éloge de la distribution, en particulier Paul Dano et Zoe Kravitz en tant que The Riddler et Catwoman, respectivement.

« Le scénariste/réalisateur Matt Reeves a réussi à faire un film Batman totalement différent des autres dans le canon de l’action en direct, mais étonnamment fidèle à la tradition de Gotham dans son ensemble. En fin de compte, c’est celui qui mérite pleinement sa place dans l’héritage de ce personnage emblématique.

Peter Debruge de Variety était également amoureux de Le Batmanle qualifiant de l’un des meilleurs exemples du genre de film de bande dessinée et louant à nouveau l’approche du réalisateur Matt Reeves envers le matériel usé.

« S’inscrit parmi les meilleurs du genre, même si – ou plus justement, parce que – ce qui fait la grandeur du film, c’est sa volonté de démanteler et d’interroger le concept même de super-héros.

David Rooney du Hollywood Reporter a quant à lui félicité Le Batman pour sa représentation de l’icône DC, et bien qu’ils admettent que quelques rires supplémentaires auraient été les bienvenus, ils ont assuré que le film gagne au moins sa longue durée de vie.

« C’est un nocturne émouvant de corruption et de chaos, et même si j’aspirais à quelques lueurs d’humour supplémentaires, à aucun moment pendant les trois heures d’exécution, mon attention ne s’est égarée. »

Robert Daniels de The Playlist noté Le Batman un A- impressionnant et a félicité le film pour s’être éloigné des pièges que l’on trouve maintenant dans le genre de film de bande dessinée; « Matt Reeves The Batman devrait dire au public que d’autres films de super-héros sont possibles, et plus encore, ils peuvent exister en dehors des mâts de tente qui remplissent les théâtres aujourd’hui. » Meagan Navarro de Bloody Disgusting a décrit The Batman comme « une introspection magistrale et enivrante sur le vigilantisme, racontée avec un grain inquiétant et une intensité atypique du genre ».





Malgré beaucoup de malaise à propos de son casting, beaucoup ont félicité Robert Pattinson pour son interprétation de The Dark Knight. Esther Zuckerman, de Thrillist, a soulevé un problème avec le film dans son ensemble en disant: « The Batman ne dépasse pas tout à fait son genre omniprésent comme il l’espère peut-être », mais a conclu que « quand il reste au niveau de la rue, c’est un effrayant mystère, ancré par la vision étrange de Robert Pattinson sur le Caped Crusader.

Alors que John Nugent d’Empire estimait que Le Batman ne s’éloignaient pas assez des zones de Christopher Nolan et de Zack Snyder comme certains l’avaient peut-être espéré, ils ont loué cette itération de Gotham et avaient hâte de revenir pour en savoir plus.

“Bien qu’il ne s’agisse pas d’un remaniement totalement radical de l’ère Nolan / Snyder, il établit une ville de Gotham dans laquelle nous souhaiterions vivement une visite de retour.”

Malheureusement, tout le monde n’est pas tombé amoureux de Batman





Warner Bros Pictures, DC Films

Bien sûr, tout ne peut pas être positif, Richard Lawson de Vanity Fair estimant que Le Batman était simplement la preuve que tout ce qui pouvait être fait avec le personnage sur grand écran avait été fait.

« La réalité est qu’il n’y a probablement rien de vraiment nouveau à faire avec Batman à ce stade … Essayez comme Reeves et son co-scénariste Peter Craig pourraient, ils ne peuvent pas extraire du sang beaucoup plus significatif d’une pierre fatalement épuisée. .”

Ces sentiments ont été largement repris par Johnny Oleksinski du New York Post qui a déclaré : « Il y a ici un sentiment inébranlable de « À quoi ça sert ? Sans parler de la durée de près de trois heures. Sacré temps d’exécution ! »

Mais nous terminerons sur une note positive, avec Robbie Collin du Daily Telegraph offrant Le Batman un 5/5 parfait et applaudissant l’approche film noir du plus grand détective du monde.

« Un thriller policier urbain tentaculaire et sinueux, avec l’intrigue compliquée de laine rouge sur panneau de liège du film noir classique. »

Réalisé par Matt Reeves et avec Robert Pattinson, Zoë Kravitz, Paul Dano, Jeffrey Wright, John Turturro, Peter Sarsgaard, Andy Serkis et Colin Farrell, Le Batman devrait sortir en salles le 4 mars par Warner Bros.





